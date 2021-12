Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere elmondta: régóta vártak a beruházásra a helybeliek, nagy szükség volt az út felújítására. Évekkel ezelőtt szintén pályázati támogatásból újították fel a Római út külterületi, Balatonlellével összekötő részét, ám a belterületi szakasz állapota is nagyon leromlott. Ez utóbbi felújítása valósult most meg a Belügyminisztériumtól elnyert támogatásnak és a város önerejének köszönhetően. Húszmillió forint támogatást nyertek, melyhez 12,7 millió forintot tett még hozzá a balatonboglári önkormányzat. Hétszáz méter hosszan teljesen felújították a pénzből az útszakaszt, a munkát egy helybeli vállalkozás végezte. Hogy az autósok lassabban közlekedjenek, azt is tervezik, hogy a közeljövőben néhány fekvőrendőrt is elhelyeznek a felújítással érintett területen.