Tyúkok és kacsák sétáltak a felújítás alatt álló parasztház udvarán. Rozi kutya pedig vidáman, fel-felugrálva üdvözölt. – Még sosem volt kutyám... – szabadkozott kapunyitáskor Mihaldinecz Bernadett, akinek a falusi életmód is újdonságnak hat, ám igyekszik boldogulni a konyhakertben, és megtalálta a maga hobbiját is férje családjának egykori szomszédságában. – Ezt a helyiséget én álmodtam meg ilyenre, szeretem a lakberendezést – mutatott körbe a családias hangulatú konyhában, amelynek új dizájnt talált ki. Dunaújvárosból költöztek a Dráva-parti településre, férje otthon motorcsónak-versenyző volt. Bernadett, amióta az eszét tudja, alkot. Már általános iskolában is művészeti képzésre járt.