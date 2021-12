A minőségre való törekvés az alapítás óta eltelt 31 év alatt folyamatosan jelen volt, s meghatározta a tevékenységi kör bővítését is. Mára a társaság leginkább gyorsfagyasztott húsok, zöldségek, gyümölcsök, friss húsok és halak, tejtermékek és úgynevezett füszértáru nagykereskedelmével foglalkozik. Emellett egyre fontosabb lett a gyártási tevékenység fejlesztése, amely elsősorban haltermékekre koncentrál. Itt készül többek között a méltán híres halászlé is. Természetesen mirelitzöldséggel és előhűtött húsfeldolgozással is foglalkoznak. A cég székhelye Balatonboglár, de Veszprémben és Szombathelyen is van telephelyük. Cégcsoporti érdekeltségeik megtalálhatók Siófokon és Pécsen is, sőt Szlovákiában és Horvátországban is.