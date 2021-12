A 86 esztendős, negyed százada nyugdíjba vonult tanárember egy somogyi kisközségben, Gigében született, s ott is végezte alapfokú tanulmányait. Csurgón érettségizett, Szegedre járt egyetemre, majd a Latinca fiúkollégiumban nevelősködött, később pedig a gépipari technikum tanára lett. Magyar-történelem szakosként a humán műveltséget próbálta beleplántálni tanítványaiba, majd 15 év után a Noszlopy Gáspár Közgazdasági Szakközépiskolában folytatta munkáját, s filozófiát is tanított, mi több: megyei szaktanácsadóként is tevékenykedett a pedagógia intézet megbízásából. 1991-ben a Somogy Megyei Önkormányzati Hivatal humán főosztályának vezetését bízták rá. Akkoriban több tucat oktatási, közművelődési, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi intézmény fenntartása volt a megyei önkormányzati feladata. Kollégiumokat, gimnáziumokat, szakközépiskolákat, gyermekotthonokat működtettek. Az intézmények szakmai munkáját segítette, támogatta az általa vezetett főosztály. Aki ismeri, az tudja azt is róla, hogy az igazáért mindig kiállt, a jó cél harcosa volt, s odaállt minden előremutató kezdeményezés mellé.

A Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán 60 esztendeje végzett, a gyémántdiplomás tanár nagy ajándéknak tekinti a közelmúltban átvett oklevelet. Elérzékenyülve mesélte: az egyetem díszoklevéllel jutalmazza azt a diplomát szerző, volt hallgatóját, aki egész életét a közoktatásnak szentelte, s az egyetemi avatótanács tanári pályaíve ismeretében dönt annak odaítélésének jogosságáról. Jónás József esetében ez nem volt kérdés.