– Honnan jött a jog iránti érdeklődése?

– Mindig is humán beállítottságú voltam, a Táncsicsban érettségiztem német tagozaton, de nálunk a családban nem volt jogász. Szerettem a történelem– magyar fakultációt, Reőthy Ferenc is tanított. Kéki Zoltán főjegyző minden márciusban a jogi beszélgetéseket szervezte Kaposváron, a pécsi egyetemről sok oktató jött el erre, így még inkább kedvet kaptam a jogászi hivatáshoz. Amikor elhelyezkedés előtt álltam, beadtam az önéletrajzomat a 7-es számú Ügyvédi Irodához, amit Fekete László vezetett akkor, és ő volt a Somogy Megyei Ügyvédi Kamara elnöke is. Ott dolgozott Sárközy Eszter is, aki az első női ügyvéd volt Somogyban. Nagy örömömre az ügyvédjelölti gyakorlatomat ebben az irodában tölthettem. Akkor még kötetlenebb volt a hivatásrendek között a kapcsolat, és az ügyvédek is többször találkoztak. Ma már kissé eltávolodtunk egymástól, mert elektronikus a kapcsolattartás a büntetőeljárásban, elektronikusan intézzük a polgári pereket és a cégbírósági beadványokat. Régen tapasztalatot nyertünk abból, hogy mindenhová személyesen kellett bevinni a beadványokat, így az ember sokakat megismert.

– Gondolom, az elidegenedésre a Covid még rátett egy lapáttal.

– Igen, ma az ügyvéd a laptop előtt ülve bekapcsolódhat a bírósági rendszerbe. Előfordul, hogy egy polgári peres tárgyaláson nem egy tárgyalóteremben ülnek a jogi képviselők, az ügyfelek, a tanúk, a bíró, büntetőügyben a terheltek a börtönben vagy a rendőrségen távmeghallgatás keretében vesznek részt a tárgyaláson. Ilyenkor sokan nem is érzik át, hogy a bíróság tárgyalja az ügyüket. Reméljük, hogy a negyedik hullám véget ér, és találkozhatunk személyesen a bíróságon.

– A személyes kapcsolattartás fontos egy vidéki ügyvédnek?

– Egykori principálisom, Fekete László mondta, hogy olyan a vidéki ügyvédi iroda, mint egy szatócsbolt: minden van benne, mert egy vidéki ügyvédnek nagyon sok mindennel kell foglalkoznia. Lehet, hogy egy ügyfél éppen elválik, azután ingatlant vesz, majd egy közlekedési ügyben kell képviselni. Ma már azonban szerintem minden jogterületen az ügyfelek számára a lehető legmagasabb tudást nem lehet nyújtani, mert gyorsan változnak a jogszabályok és az élet egyre több területét áthatják. Én családjoggal, ingatlannyilvántartást érintő jogügyletekkel, szerződések kötésével, cégeljárást érintő ügyekkel foglalkozom leginkább, és a munkajoggal, társadalombiztosítási joggal és közigazgatási joggal kapcsolatos ügyekben inkább más, azon szakterületen jártas kollégát ajánlok. Somogyban 228 aktív ügyvéd van, ebből Kaposváron körülbelül 130 praktizál.

– Közülük még mindig kevesebben vannak a nők?

– Igen, és ha megnézzük a mostani ügyvédjelöltek listáját, Somogyban többségben a férfiak vannak. Amióta családanya lettem, én is érzem, hogy nem könnyű ügyvédként dolgozni egy nőnek, amikor otthon is helyt kell állni egy gyermek, a háztartás mellett. A munka ugyanis sok időt elvesz, mert lehet, hogy csak egy féloldalas nyilatkozatot írok, de ahhoz két napon át tanulmányoznom kell a különböző bírósági határozatokat és jogszabályokat. Nem szeretem azt a szót, hogy ügyvédnő, ne különböztessenek meg emiatt. Kétségtelen, hogy egy nő érzékenyebben reagál az ügyfelek problémáira, azonban azzal nem lehet megnyerni egy pert, hogy egy ügyvéd csinosabb. Ahhoz, hogy a munkában is helyt tudjak állni, nagy segítséget kapok a családomtól.

– Mit jelent önnek az ügyvédi hivatás?

– Főképpen a társadalom szolgálatáról szól. Az emberek a legkülönfélébb problémákkal fordulnak hozzánk, hogy megtalálják a legjobb megoldást „a jog misztikus világában”. Ehhez elengedhetetlen, hogy alázatosan és empatikusan forduljunk a kiszolgáltatott helyzetben lévő ügyfeleinkhez. Ám ugyanilyen fontos a szakmai tudás, precizitás és tisztesség, hiszen a végkifejlet szempontjából komoly tétje lehet annak, hogy milyen minőségű munkát végez az ügyvéd egy adott ügyben. Ügyvédként nem csupán 8 és 16 óra között létezem, mivel a problémák és az esetleges megoldások gyakran munkaidőn kívül is ott járnak a fejemben...

Sok a feladata a kamara titkáraként

November 27-én az Országos Bírósági Hivatal aulájában, a 13. Magyar Ügyvédnap ünnepi ülésén vehette át Stier Diána a „Kiváló Ügyvéd” kitüntető jelvényt. A díjat tavaly kapta, ám a pandémia miatt csak az idén adták át szűk körben. Amikor arról faggattuk, mivel érdemelte ki, csupán annyit mond, hogy ügyvédként soha nem volt panasz a munkájára, és ügyfeleit a lehető leglelkiismeretesebben, szakmailag felkészülten igyekezett kiszolgálni. Az ügyvédi tevékenységet gyakorlók érdekképviselete miatt vállalta el 2018-ban a Somogy Megyei Ügyvédi Kamarában a titkári tisztséget. Pongráczné Csorba Éva elnöknek segít az adminisztrációs feladatoktól az igazgatási ügyek intézésén át a továbbképzések szervezéséig. Az ügyvédséget újabb változások érintik, a tervek szerint 2023-tól bevezetik az elektronikus ingatlan-nyilvántartási eljárást. Ez további terhet ró a kollégákra és az ügyvédi kamarára, mert továbbképzéseket kell tartani, külön képesítéshez kötik az ezen eljárásban való részvételt. A digitalizáció, az informatika fejlődése miatti kihívásokra a kamara igyekszik felkészíteni a tagjait.

Fotó: Lang Róbert