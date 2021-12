Az önkormányzat kétmillió forint támogatást biztosított arra, hogy általános és középiskolás diákok két-két ingyen jegyet kaphattak a pálya használatához.

– Ez a Balaton legszebb fekvésű, s jelenleg legnagyobb méretű jégpályája is – mondta Vécsei Mihály üzemeltető érdeklődésünkre. Mint megtudtuk, a jégpályát strapabíró plexi palánkrendszerrel látták el, ami nem csak a szelet fogja meg jobban, hanem abban is segít, hogy a gyerekek már kevesebbszer üssék be a jégkorongot a Balatonba.

Vécsei Mihály fontosnak tartja a Jégre mindenki! mottót és programot, mely segítségével szeretnék minél többekkel megismertetni a lehetőséget. El is indult a korcsolyaoktatás a gyerekek és a felnőttek számára, melyben szakképzett edzők segítenek az érdeklődőknek. Ezen kívül színes programokkal várják a pályánál a jég szerelmeseit: Mikulás-nap alkalmából például családi vetélkedővel készülnek, jégkorongmeccseket, gyermek jégkorongtornákat is rendeznek majd.

A pálya üzemeltetője elmondta: március első hétvégéjéig tervezik a nyitvatartást. Az idén már nem kézzel készítik a jeget, s egy pályakarbantartó gépet is vásároltak nemrégiben. Jelenleg 40 méter hosszú és 17 méter széles a jég, ám a jövőben még nagyobb felületre szeretnék kiterjeszteni a csúszási lehetőséget. Olyan, a jelenleginél nagyobb jégpályát álmodtak meg, ami fölé egy sátrat is felhúznának, mely nem csak a jég fenntartásának költségein csökkenthet, hanem olyan turisztikai attrakciót kínálna, amiből nincs hasonló a magyar tenger környékén.

Fotó: T. G.