Pedig január hatodikán Vízkereszt elhozta a farsang időszakát, amely nem telhet el fánksütés nélkül. A fánkhoz pedig lekvár dukál, amelyből különleges fajtákat is találtunk Kalmárné Tóth Mária standján.

– A kökény és a somlekvár kiváló a fánkhoz – mutatta a kínálatból. – Ez pedig házi berkenyelekvár, ami nem azért házi, mert otthon készült, hanem ez a a fajta neve. Nem bokron, hanem fán terem. De ha nem fánkhoz, hanem vadhúshoz szeretne lekvárt vinni, itt van ez a finom gombalekvár is – és már nyúlt is a kóstoltató üvegért. Aki a keményre fordult időjárásban az evés helyett az egészségének szentelne nagy figyelmet, a piacon is beszerezheti a természetes gyógyhatású hozzávalókat. Cser Józsefné standja olyan, mint egy patika, csak nem pirulák, hanem gyógynövények a portékái.

– Ez szárított medvehagyma, jó teának, és pogácsába is. A fagyöngyöt viszik hörghurutra teának. A csipkebogyó is tele van vitaminnal: lekvár, vagy tea készíthető belőle, 400 forintért adok egy csomaggal – vette kézbe a kínálatot. Ez a szőlőmagpor pedig rendbe teszi a bélrendszert. Van visszatérő vásárlóm, akinél ez a sláger, kétnaponta vesz belőle egy kiskanállal – tájékoztatott Cser Józsefné, akinél galagonyát is kaphattunk szíverősítőnek. Az almáról is úgy tartja a népi mondás, hogy már napi egy távol tartja az orvost. Volt is belőle kínálat a piacon bőséggel.

– Sajnos inkább csak az én korosztályom veszi a piacon az almát, a fiatalok nem. Közülük kevesen is járnak piacra – mondta Árvai Istvánné.

– Én akár heti kétszer is jövök ide almáért, mert a zöldségek közül kevés van, amit szeretek, így az almából igyekszem fedezni a vitaminszükségletem – mondta egy vevő, aztán tovább is sietett.

Akik az egészségmegőrzés mellett szeretnek kicsit nassolni, most örülhettek, mert az év végi ünnepeket követően megkezdődött a szaloncukor akció a piacon is. Csaknem harminc féléből lehet vásárolni, amelynek kilónkénti ára egy ezressel csúszott lejjebb.