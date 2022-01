– Az idei városnap milyen fejezetet zárt le, illetve nyitott újat a város életében?

– Nehéz két év van mindannyiunk mögött, és ebbe beletartozik minden polgár, minden szervezet, így az önkormányzat is. 2020 márciusa óta a koronavírus átírta ugyan az életünket, de nem változtatta meg céljainkat. Sem otthon, sem a közösségeinkben. Békében, biztonságban, tiszta környezetben és egészségesen szeretnénk élni. És miközben azon dolgoztunk, hogy a lehető legkisebb veszteséggel legyünk túl a járványon, jottányit sem engedtünk elhatározásainkból. Köszönöm is mindenkinek mindazt, amit a járvány idején megtett magáért vagy értünk. Abban bízom most is, az újabb hullám emelkedésekor, hogy az átoltottság egyre nagyobb lesz, az oltópontok jól működnek, és ha Kaposváron is minél többen mennek oltakozni, akkor mihamarabb túl lehetünk a járványon.



– Mindenki szeretne jobban élni, csak sokszor nincs meg hozzá a recept. Segítenek ebben a programok?

– Igen. 2019-ben négy olyan célt fogalmaztunk meg, amelyet el akarunk érni legkésőbb 2030-ig. Az első a magasabb bérekről szól. Arról, hogy mindenki dolgozhasson, aki akar. Ehhez a gazdaságba energiát és pénzt kellett, és kell is fektetnünk. A második célunk, hogy 2030-ig mi legyünk a legegészségesebb város, mert most bizony – nem ritkán saját magunk miatt – rosszak az egészségügyi mutatóink, és ezen változtatnunk kell, ha boldogan akarunk élni. A harmadik célunk az, hogy megnyerjük a demográfiai csatát. 2030-ra szülessenek legalább annyian, de inkább többen, mint ahányan itt hagynak bennünket. A negyedik célunk a tiszta környezet, a klímavédelem, az energiapolitika ügye, vagyis 2030-ra legyünk az ország legzöldebb városa, ahol a legkevesebb káros anyagot bocsátják ki, e mellett pedig legyünk a lehető legnagyobb mértékben energiafüggetlenek, így a közszolgáltatási díjak esetében a legolcsóbbak.



– Hogy alakult a gazdasági fejlődés a koronavírus árnyékában?

– Soha nem dolgoztak még annyian Kaposváron, mint most. Már közel van a teljes foglalkoztatottság. Méghozzá a vírus ellenére, ami óriási teljesítmény. Köszönet érte a munkaadóknak, és persze a munkavállalóknak is. Noha gazdaságunk a második és a harmadik hullámot alaposan megérezte, mert akkor mintegy ezerrel nőtt a munkanélküliek száma, sikerült úgy visszajönnünk, hogy most az elmúlt két évtized legjobb foglalkoztatási adataival rendelkezünk. Mindössze 3,1 százalékos a munkanélküliség. Tíz évvel ezelőtt még 1323 közmunkás dolgozott, most 150 alatt van a számuk, mert a többiek már a piaci szférában helyezkedtek el. Köszönhető ez annak, hogy a kormány és az önkormányzat gazdaságvédelmi intézkedéseit sok vállalat vette igénybe. És töretlen a Kaposvár iránti befektetői, gazdasági érdeklődés is. Ezért is indítottuk el a város újraiparosítási programját. Úgy látom, hogy a gép- és az élelmiszeripar az, amelyektől a legtöbb várható. A Kométa ebben az évben fennállásának legnagyobb fejlesztését kezdi el 30 milliárd forintért. És szót kell ejtenünk a város történetének legnagyobb ipari befektetéséről is. A Sisecam több mint 300 embernek ad majd munkát egy 73 milliárd forintos beruházással, amely építkezés tavasszal el is kezdődik. Közben, még az idén, két ipari parkot hozunk létre. Az Északi Ipari Park a Füredi út mellett terül el, és a kormány támogatását bírva kezdünk el egy 170 hektáros fejlesztést. Ide hadiipari befektetőket is várunk. A dombóvári út mellett pedig 10 milliárdos beruházással egy tudományos ipari parkot hozunk létre, méghozzá az Óbudai Egyetemmel karöltve. Mindez elősegíti majd azt is, hogy a magasabb hozzáadott értékű termékek gyártása emelje a munkabéreket.



– Született gyermekek számában is mérhető a siker?

– Éves szinten Kaposváron a születési szám 450–500 között mozog. Jó hír azonban, hogy a tavaly átadott szülészeten a kaposvári születések száma egyre emelkedik. Régi vágyunk, hogy olyan élhető várost teremtsünk, ahol a családok otthonra találnak. Ebben nagyon sokat léptünk előre, és ha továbbra is így teszünk, akkor meg fognak születni a kívánt és várt gyermekek. A születéstől fogva addig támogatjuk a családokat, amíg a gyermek elvégzi az iskolát és felnőttként munkába áll. Otthonteremtési támogatással, lakás- és telekvásárlási támogatással, a két- vagy több gyermekes szülők esetében a bölcsődei gondozási díj átvállalásával. Támogatjuk az alacsonyabb jövedelmű családok gyermekeinek iskoláztatását, hatékony az ösztöndíjprogramunk. A Kaposvár Számít Rád ösztöndíjprogramra az idén 30 millió forintot költünk. Országosan is egyedülálló a családtámogatási rendszerünk. Játszótereket építünk, az idén bővül a kerékpárút-hálózat, 2022-ben új bölcsődét építünk az Irányi Dániel utcában. Újabb védőoltást fogunk támogatni, ezúttal az agyhártyagyulladás ellenit. Nem utolsósorban a háromgyermekes családokat 10 évre mentesítjük a kommunális adó megfizetése alól, mert szeretnénk, ha a pénzt a szülők inkább a gyermekeikre fordítanák.



– Az egészségmegőrző program még nagyobb feladat a járvány idején?

– Nagy fába vágtuk a fejszénket, nagyobb feladatnak tekintem ezt, mint a Németh István Program végrehajtását, pedig az kétszázmilliárdos fejlesztést jelentett. Hogy 2030-ra a legegészségesebb város legyünk, az nem az orvosok dolga lesz, hanem a mi saját feladatunk. Valamennyiünkké. Mert a legjobb, ha a betegséget nem gyógyítjuk, hanem megelőzzük. Ezzel ugyanis mindenkinek örömet szerezhetünk. Családunknak, környezetünknek, mindenkinek. Boldog ember igazán csak a testben és lélekben egészséges ember lehet. Szerencsére nem a nulláról indulunk, mert az egészségügyi infrastruktúránkat kialakítottuk, van jól felszerelt kórházunk, felújítottuk orvosi rendelőink javát, és idén is folytatjuk ezt a munkát. A koronavírus persze lassította a munkánkat, de csak lassította, mert nem mondtunk le a célunkról, folytatódik a program. Tavaly kezdtük, és idén is lesznek munkahelyi szűrések, ahogy az időseknek Kortalan Torna is. Új futókör épül a Kinizsi lakótelepen, bringa­pumpaparkot építünk a Városligetben, bővítjük a sportolásra alkalmas területeket, és házhoz visszük a mozgás lehetőségét. A kaposvári polgárokat kell megnyerni ahhoz, hogy az egészségharcot megnyerhessük.



– Lesz-e minderre energia? Főként, hogy egyre drágább a világpiacon...

– A mostani energiaválság is megmutatta, hogy mennyire fontos az energiafüggetlenség. Ha függetlenek vagyunk, ha szükségleteinket minél nagyobb arányban magunk elégítjük ki élelmiszerben, egészségügyben, oktatásban vagy éppen energiában, akkor nem leszünk kiszolgáltatottak. Az energia esetében például az áraknak, amelyért vásárolnunk kellene. A világban háromszorosára nőtt a villamos energia és két és félszerese lett a gáz ára az elmúlt időszakban. Mi meg akarjuk, és meg is fogjuk tartani a rezsicsökkentést.



Kaposvár biztosan meg tudja tartani a rezsicsökkentés minden eredményét



Kaposvár továbbra is a legalacsonyabb rezsijű város lesz – emelte ki a jövőbeli terveit Szita Károly. – Ehhez függetlenítjük magunkat a vásárolt energiától, és minél többet magunk állítunk elő. Ezen az úton elindultunk, és egyúttal felvállaltuk, hogy a lehető legkevesebb káros anyagot bocsátjuk ki, hogy a klímavédelem nyertesei legyünk. Komoly eredmény, hogy a 2030-ra előírt, az unió által elvárt 55 százalékos károsanyagkibocsátás-csökkentést mi már most elértük. Miközben tartjuk a rezsit – összegzett a polgármester.



– Mi nem a polgárokra akarjuk terhelni a költségeket, hanem új, okos utakat, lehetőségeket keresünk. A megújuló energiákhoz nyúltunk, megépítettük Közép-Európa legnagyobb napelemparkját. Az idén érkezik két elektromos busz, és 6 milliárdos kormánytámogatásból további nyolcat vásárolunk. 2028-ra elektromosra cseréljük a negyven járműves buszparkunkat. Intézményeinken napelemek vannak és lesznek, és az idén újabb öt iskola hőszigetelését végezzük el több mint kétmilliárd forintból. Elkezdjük a távhőrendszer átállítását is megújuló energiára, mert csak így fogunk tudni olcsón szolgáltatni. A faapríték-tüzelésű rendszerrel két dolgot érünk el: jóval olcsóbban állítjuk elő a hőt és a meleg vizet. Vagyis meg tudjuk őrizni a rezsicsökkentés eredményét, ugyanakkor nem kell széndioxid-kibocsátási bírságot fizetnünk, mint a földgáznál. Amely évente, kimondani is szörnyű, 450 millió forint. Kaposvár itt is megtakarít, és más célokra fordíthatja a város a pénzt.



– A távhő felét tudjuk faaprítékkal kiváltani, a másik felét geotermikus energiával kívánjuk majd helyettesíteni. Feladat van bőven, de egy modern, élhető, 21. századi város felépítésénél talán nincs is szebb feladat. Ráadásul itt és most mindannyian városépítők vagyunk, és büszke résztvevői lehetünk egy történelmi korszaknak, amelyre talán unokáink is büszkék lehetnek majd. Végül is ez a dolgunk. Őket szolgálni.





Fotó: Muzslay P.