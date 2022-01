– A rendezvényen Koós Csaba, Barcs polgármestere, Varga Zoltán az oktatási, művelődési és sportbizottság elnöke is részt vett – tájékoztatta lapunkat Horváth Gábor barcsi sportreferens. – Paluskáné Popovics Melitta beszámolójában a triatlon sportág értékéről, taglétszámról, versenyekről, edzői hitvallásról, a szakosztály családias életéről tartott előadást.

Koós Csaba barcsi polgármester gratulált a nehéz körülmények között, a koronavírus árnyékában is szép sikereket elért sportolóknak, edzőknek az évértékelő eseményen, valamint megköszönte a szülők támogató közreműködését is.

A városvezető ígéretet tett arra, hogy a kettőezer-huszonkettes évben, a sporttámogatás keretének az összeállításánál biztosítják majd az előrelépés lehetőségét.

A program keretében Paluska Csabáék valamennyi triatlonosnak ajándékkal köszönték meg a kettőezer-huszonegyes esztendőben végzett teljesítményét, amelyhez a Magyar Triatlon Szövetség is hozzájárult.

Horváth Gábor sportreferens megköszönte a két edző huszonhat éve tartó kitartó, szakmailag magas színvonalon végzett munkáját, melyet a meghívottak vastapsa is megerősített.

Az ünnepi ülés záróakkordja a városi sportdíjra javasolt sportoló kiválasztása volt. A titkos szavazás eredményeként Szabó Zalán nyerte el a megtisztelő címet. A díjátadót az idén február tizenkilencedikén sportbál keretében rendezik.