Nemcsak a pályaválasztásban volt eltökélt, de a diploma megszerzéséhez vezető utat is ritka tudatossággal járta végig Szabó Tamás, a győri Széchenyi István Egyetem joghallgatója. Hogy kiemelkedjen a többi friss diplomás közül, tanulmányi versenyekkel fokozta a kihívást saját maga számára.

A kaposvári fiatalt a családias légkör vonzotta a győri jogi karra, a szakma fő vonzereje a flexibilitása volt, hiszen jogi végzettséggel – az ügyvédi, bírói karrier mellett – számos területen megtalálhatja a számítását. Bármerre is visz majd az útja, a győri egyetem biztos alapot jelent, köszönhetően annak a számos lehetőségnek, amelyet az igazán eltökélt hallgatók örömmel ragadnak meg.

- Tudatos típus vagyok, ezért kifejezetten kerestem a kihívásokat – mondta Szabó Tamás. – Itt megszerezhetem a szakmához szükséges fellépést azoknak a feladatoknak köszönhetően is, amelyek teljesítéséhez mindig egy kicsit ki kellett lépnem a komfortzónámból. – Egy diploma ugyanis önmagában nem árul el sok mindent tulajdonosáról a munkaerőpiacon, én pedig szerettem volna kiemelkedni a tömegből. Ezért kipróbáltam magam számos tanulmányi versenyen, a polgári és nemzetközi jogtól a perbeszéd-versenyekig, de a Batthyány Lajos Szakkollégium és a hallgatói önkormányzatban végzett munka is hozzátett a tudásomhoz, a képességeimhez.

A legnagyobb kihívást Tamás számára az jelentette, hogy mindenkivel megtalálja a közös hangot, arra ugyanis hamar rájött, hogy – bár a köztudatban „száraz” tudományként él – a jogi pálya az emberekről szól. Vallja, hogy a győri egyetem családias légköre is segített abban, hogy a maximumot hozza ki magából. Már a jelentkezéskor is vonzott, hogy itt közvetlenebb a hangnem, hogy személyesen is elérhetők az oktatók, ami szerintem egyedülálló a hazai jogi képzések között, mondta. Hozzátette: az igényes kollégiumi elhelyezés is sokat nyomott a latban.

Hogy a győri egyetem diplomájával a kezében és az eddig is szép eredményeket hozó tudatosságával Tamás merre indul el először, még nem tudja. Vonzza a polgári, a közigazgatási és a nemzetközi jog, szinte szédítő, mennyi izgalmas lehetőség nyílik meg előtte. – Elég, ha csak arra gondolunk, hogy a rengeteg technológiai újítást a jogi szabályozásnak is le kell követnie, ami hatalmas kihívás a nemzetközi jog szakemberei számára – vélte Tamás.