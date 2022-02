Mozgalmas éven vannak túl a kaposvári hivatásos tűzoltók – értékelte Róth Zoltán alezredes, tűzoltóparancsnok. Tavaly 809 alkalommal szólalt meg a csengő a tűzoltó laktanyában, és 628 beavatkozáshoz kellett vonulniuk. A tűzesetek száma stagnál (223), a balesetekhez kapcsolódó műszaki mentések száma viszont nőtt (405). A legnagyobb próbatétel elé az állította őket, amikor a hulladékfeldolgozó lomtárolója égett júniusban. A négy önállóan beavatkozni képes önkéntes környékbeli tűzoltó egyesület 76 bevetésen van túl egy év alatt. Szita Károly polgármester arra figyelmeztetett, hogy jelentős iparosítás előtt áll a város, és ez a tűzoltók számára is kihívást jelent, valamint az illegális égetés elleni határozott fellépésre szólított fel.

– Nehéz év volt, de büszke vagyok kollégáim helytállására, mert a közbiztonság sokat javult – mondta Molnár Gábor, megyei rendőrfőkapitány. A kaposvári kapitányság területén 991-re csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, ezeket 77 százalékos eredményességgel derítették fel. Ez az elmúlt 12 év harmadik legjobb statisztikája. A közterületen elkövetett bűncselekmények száma 224 volt, a kiemelt bűncselekményeké 363. A testi sértések száma a tavalyelőtti 62-ről 50-re, a lakásbetörések száma 31-ről 28-ra esett vissza. Bár a sérüléssel járó balesetek száma is csökkent (713-ról 590-re), de kilenc halálos baleset történt a kapitányság területén, ebből kettő a városban. Peternel Péter kaposvári rendőrkapitány arra hívta fel a figyelmet, hogy a bűnözés az online csalások felé tolódik el.

A taszári repülőtér eladásáról érdeklődött Pintér Attila (MSZP) képviselő. A polgármesteri válaszból kiderült, hogy bár a városnak van némi tulajdonrésze, de nem éltek elővásárlási jogukkal. Jelenleg 4 milliárd forint értékben a reptér kármentesítése zajlik az olajszennyeződéstől, így több évbe is telhet, mire felépülhet a logisztikai bázis. A fürdő melletti szálloda építésével együtt a Virágfürdőt is átalakítják, a feltételezett közbeszerzést már kiírták. A Somssich utcai volt kollégium helyén munkáshotel épülhet, miután az ingatlant állami tulajdonból már megkapta a város, de az állami vagyonkezelő még nem adta át. A szerveződő tudományos és innovációs ipari parkba két cég is jelezte az érkezését, és 12-vel tárgyalnak. A kutató ipari park koordinálásának feladatát Kovács Katalin veszi át, miután a Műszaki Igazgatóság és Környezetfejlesztési Igazgatóság összeolvad. Ő folytatja a megújuló energia tárolásával és kereskedelmével foglalkozó ELENA program megvalósítását is, ami jelenleg pályázati szakaszban vannak. Lesz légszennyezettség mérő az épülő biomassza fűtőmű közelében, bár a közgyűlés lesöpörte Felder Frigyes (LMP) erről szóló javaslatát, mert okafogyottá vált. Franciaországból szereznek be ugyanis egy készüléket, ami online adatokat közvetít, és még a zöldfűtőmű megnyitása előtt szeretnék beüzemelni, hogy összehasonlítási alapot adjon.

Új igazgató a könyvtár élén

Új igazgatója lesz a Takáts Gyula Megyei Hatókörű Városi Könyvtárnak, miután a közgyűlés Rázsits Veronika pályázatát fogadta el, aki a nagybajomi könyvtár vezetőjeként dolgozott. A Rippl-Rónai Múzeum élén nem történt változás. Egyedüli pályázóként a jelenlegi igazgatót, Ábrahám Leventét erősítették meg a pozíciójában, így a jövőben is elláthatja a feladatát. Szita Károly polgármester a pályázatok elbírásakor kifejtette az igényét, hogy a jövőben mindkét intézménynek igazi közösségi térré kell válnia, hogy a jövő generációit is megszólítsák. Cél az is, hogy a kaposvári legyen az év múzeuma.