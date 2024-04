– Az elmúlt napokban jómagam, valamint képviselőjelölt társaim is leadták a polgármester-, és a képviselőjelöltséghez szükséges ajánlásokat. A továbbiakban is azért dolgozunk, hogy együtt, közösen őrizzük és ápoljuk Csurgó értékeit, és szolgáljuk településünk, s polgárainak érdekét – jelentette be közösségi média felületén Füstös János, Csurgó polgármestere.