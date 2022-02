Január harmincegyedikén – a Magyar Úszó Szövetség elnöke, Wladár Sándor ötlete alapján – elindult az Úszó Nemzet Program a Magyar Kormány támogatásával. A cél, hogy minden gyerek vízbiztos úszástudást sajátítson el, illetve a hároméves oktatás végére minimum kettő úszásnemből 100 métert tudjanak teljesíteni. Ebben a programban háromszor harminchat órát kell elvégezni a gyerekeknek, s egy héten egyszer van úszásoktatásuk, ez a nagycsoportosokat, az első és második osztályosokat érinti.

A programnak volt egy pilotrendszere, melyben először négy város vett részt még tavaly szeptembertől. A pozitív visszajelzések hatására azóta csatlakozott még tizenhat város, köztük Kaposvár is.

– A projekt a tanév elejétől a végéig zajlik, a pandémia miatt azonban csak januárban tudtunk kezdeni – mondta Stoff Dóra, az Úszó Nemzet Program helyi koordinátora. – Harmincnégy intézmény körülbelül 1100-1150 gyermeke tanulja az úszás alapjait a kaposvári Virágfürdőben. A hároméves oktatás alatt kilenc szintet kell teljesíteniük a résztvevőknek, akik erre kapnak egy matricafüzetet és a szinteket különféle állatos kis szimbólumokkal jelezzük a gyerekeknek. Már az első hét után is nagyon sok volt a pozitív visszajelzés.

Kaposvárnak külön célja, hogy minél több fiatallal megszerettesse a vizes közeget, így mindenféle sportágba elcsábíthatják őket játékos, vizes foglalkozásokkal, legyen az verseny­úszás, szinkronúszás vagy éppen vízilabda. A program révén minél jobban csökkenteni szeretnék a tavakban, folyókban történt balesetek, halálesetek számát.

Az órák elvben kötelezők, de akik valamilyen oknál fogva nem szeretnének úszni, az ő felügyeletüket az intézménynek kell megoldania. A gyermekeket buszokkal hozzák, viszik az uszodába.

– A gyerkőcök felszerelést is kapnak, egy kis táskát, mely tartalmaz úszósapkát, úszószemüveget, fürdőruhát, fürdőnadrágot, papucsot és törülközőt – tette hozzá Stoff Dóra. – Ez azért is nagyon jó, mert van pár intézmény, ahol sok a hátrányos helyzetű ifjú, akik nehéz anyagi körülmények között élnek, és így ők is hozzáférhetnek ezekhez az eszközökhöz, melyet az úszószövetség fizet.

Az úszásoktatás differenciált tanításban zajlik összesen tíz oktatóval. Az első héten felmértek minden egyes csoportot és különböző, a tudásszintnek megfelelő kategóriába helyezték őket. Tehát, aki már tud úszni, vagy esetleg egyesületi tag, ő a nagymedencében fog mozogni, aki pedig még kissé bizonytalan, a tanmedencében. Az adott órán fix oktató van, így hétről hétre ugyanazzal a tanárral találkoznak a gyerekek. A kezdőmedencében nyolc-tíz fiatal tanulhat egyszerre, a haladóban pedig tíz-tizenkettő személyre jut egy oktató.

– A felkészítőink motivációs elbeszélgetésen és továbbképzésen vettek részt Budapesten, melyet a MÚSZ szervezett. Erkölcsi bizonyítvány is szükséges és csak akkor kezdhették el tanítani a gyerekeket, ha rendelkeztek a szövetség licencével és edzői, valamint oktatói papírra tettek szert – emelte ki a koordinátor.

Az egész program mögött komoly rendszer van. Ugyanúgy online naplót vezetnek, mint az iskolákban, melyben nyomon követhető a gyerekek úszásfejlődése. Eleve csak akkor szállhatnak fel a buszra, ha a szülői beleegyező nyilatkozatot időben elküldték Budapestre a szövetségnek.

– Hosszú távra tervezünk, a Magyar Úszó Szövetség is pozitívan áll a programhoz, szóval reméljük, hogy folytatódni fog még jó sokáig – hangsúlyozta Stoff Dóra.

– Ezzel mi csak nyerhetünk, hiszen nem a szülőnek kell lehoznia a gyerekét úszni, hanem bele van építve az iskolai tanórákba – mondta Virovecz Richárd, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola úszószakosztályának vezetőedzője. – Korán megismerkedhetnek a vízzel, így reméljük, sokkal több fiatal fog megmaradni a vizes sportok mellett.