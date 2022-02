A Petörke mellett leaszfaltoztak egy 192 méteres útszakaszt, amelynek turisztikai szempontból van jelentősége, ugyanis a tó közkedvelt kirándulóhely Kaposvár környékén. Az aszfaltmakadám burkolatú útszakaszt a felújítással egységesen 3,5 méter szélességűre alakították. Az utat kétoldalú, 50-50 centi szélességű padka szegélyezi. Az útszakaszon található híd szegélyét is renoválták, így a közlekedésbiztonsági előírásoknak is megfelel. Az Olajhegyen egy zúzottköves útszakaszt is felújítottak 596 méter hosszan. A kivitelezéskor a csapadékvíz elvezetését is biztosították. A külterületi részen murvás útszakaszon lehet közlekedni az Olajhegyre. Bárdudvarnoknak 15 településrésze van, rengeteg a külterületi út, közülük sok nagyon rossz állapotban van, ezért fontos, hogy folyamatosan fejlesszék az útjaikat, mert sokan laknak külterületeken, hangsúlyozta az útátadón Mester Balázs, Bárdudvarnok polgármestere. Új pályázatot adtak be a Bárdudvarnokot Szennával összekötő út felújítására, illetve Kaposdada felé, miután nemrég adtak át egy útszakaszt Kaposdada és Kaposmérő között. A Bárdudvarnokon élők egyik legfontosabb beruházása az útprogram. Emellett az ivóvízhálózat bővítse is fontos, mert sok településrészen nincs vezetékes ivóvíz. Az útátadón Szászfalvi László, a térség országgyűlési képviselője is méltatta a bárdudvarnoki fejlesztéseket.