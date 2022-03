Radák Tibor három segítségével már korán dagasztja a tésztát, immár 27 éve télen-nyáron minden vasárnap süti a finomságot. Művezetőként dolgozott az építőiparban és rokona tanácsára fogott belel a lángossütésbe.



– A textilnél volt főszakács a nagynéném és ő javasolta, hogy csináljunk egy lángossütőt, mert pillanatok alatt megtérülnek a költségek, nem mint egy élelmiszerboltban, ahol sok tőkét kell invesztálni – mondta el Radák Tibor. Hozzátette: egy zsidó szatócsboltos tanácsa a mai napig élénken él benne. – Mikor elkezdtem a vállalkozást, azt mondta, hogy nagyon figyeljek arra oda, hogy sohase sajnáljam a lángosról a feltétet, mert emiatt fognak visszatérni hozzánk, igaza lett – mesélte mosolyogva.



Azt mondja, még mindig a sajtos-tejfölös lángos a sláger, amelyre mostanában sokan kérnek lila hagymát. De a káposztával töltött lángos is kelendő. De készít házi réteseket, pogácsákat, kalácsokat is. A fő profil azonban továbbra is a lángos.



– A kezdetek óta ugyanazt a receptet használom, nem változtattam rajta. Sokan a tésztát viszik el és frissen otthon sütik ki maguknak – mondta el kiszolgálás közben a kaposvári lángossütő. Radák Tibor szerint az a titkuk, hogy lelkiismeretesen dolgoznak. – Láttam a balatoni büfékben, hogy egy nyár alatt akarnak meggazdagodni, nem tiszta szívvel állnak a munkához, becsülettel kell dolgozni és garantálni a minőséget, be kell tartani a kelesztési, dagasztási időt, a sütéshez pedig mindig friss olajat kell használni – tette hozzá. A kezdeti időszakban volt olyan nap, amikor csaknem kétezer lángost sütöttek. – Nagyon jó érzés, hogy híre ment a lángosunknak, igyekszünk becsülettel és tisztelettel helyt állni – jegyezte meg a mester.



Vasárnap délben is sorok kígyóztak a lángosos előtt. A hét hónapos Benjamin a sajtos-tejfölös feltéttel ismerkedett, közben pedig szülei jóízűen ették a tésztát. – Nagyon finom és bőséges a mennyiség – mondta el Molnár Attila. Többen már nem először fogyasztanak itt. – Évek óta visszajárunk, finom a lángos, nagyon precízek, figyelnek a higiéniára – mondta el Szalai Ferencné.





Fotó: Lang R.