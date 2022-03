Lengyeltótiné Lajos Beáta szervező érdeklődésünkre elmondta, azért is szervezték meg az eseményt, hogy ne csak nyáron, hanem télen is élettel töltsék meg a strandot. A sportos farsangra a helyiek mellett, más településről is érkeztek, körülbelül 200-an vettek részt a programokon. A szervezők a fiatalokra is gondoltak. A lellei Baba-mama birodalom gyereksarokkal, sóbarlanggal és arcfestéssel várta a legkisebbeket. A finom ételek és italok sem hiányoztak a vízpartról. Farsangi puncs, forralt bor, meleg tea, kávé, különböző ételek és desszertek várták az érdeklődőket.