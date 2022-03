Második helyezést értek el a szekszárdi Csapó Dániel-emlékversenyen a Kinizsi Pál Élelmiszeripari Technikum és Szakképző Iskola kilencedikes édességkészítő tanulói. Horog Orsolya, Jakab Anna Anita, Kalocsa Virág Csenge elhozta a legjobb dolgozat különdíját is. Kutasné Harsányi Tünde készítette fel a diákokat, akik az egykori Utas­ellátó rolót és a klasszikus téli fagyit is minőségi alapanyagokból készítették el, s új terméket is fejlesztettek. Az erdei gyümölcsös, a karamellás téli fagyin kívül tejcsokis-mogyorós és kókuszos változatot is alkottak, s az új ízek nagy sikert arattak a zsűri és a kóstolók körében egyaránt.

A 11. osztályos pék-cukrász szakos Tóth Ádám a Szakma kiváló tanulója versenyen 13. helyen végzett. Összesen 41-en indultak az országos megméretésen, a kaposvári fiatalembert Tóth Tamás és Papné Szabó Ibolya készítette fel.