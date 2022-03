Az önmagát függetlennek tartó média hírforrása lett Bozai Ágota, a Magyar Narancs újságírója, aki a siófoki önkormányzat által is fizetett DK-aktivista, az MSZMP korábbi prominensei által is gründolt Demokratikus Koalíció ismert helyi alakja, aki annak idején szervezte és moderálta a Fidesz-kormány és Witzmann Mihály országgyűlési képviselő elleni tüntetéseket. Bozai Ágota a helyiek szerint Gyurcsány legjobb siófoki tanítványa, „írásaiban” nemcsak hogy a somogyi településeket vegzálja, hanem az elmúlt hónapokban valamiért minden áron Witzmann Mihály lejáratására fordítja energiáit. Mivel sorozatos csúsztatásait, hazugságait megjelentetik, ezért felmerül a kérdés: kinek is dolgozik valójában Bozai Ágota?

Az is érdekes kérdés, hogy Bozai valóságot sajátosan értelmező „írásait” vajon miért is veszik készpénznek egyes szerkesztők, miért veszik át kritikátlanul, miért nem ellenőrzik a hírforrást! Ha igazából ismernék Bozait, ezt halaszthatatlanul megtennék! Vagy van más érdek?

Bozait, aki saját belvárosi villája felújítására igénybe vette az Orbán-kormány vissza nem térítendő turisztikai támogatásának millióit, akit mindenféle szakirányú végzettség és tapasztalat nélkül delegált a helyi DK az önkormányzat pénzügyi és tulajdonosi bizottságába, közpénzből is fizetik.

Bozai az elmúlt időszakban legalább tucatnyiszor tett fel kérdésnek álcázott „állítás-szerűséget”, amelyekre Witzmann képviselő már nem válaszol, mert korábbi válaszait Bozai „sajátosan értelmezte” és propagandának minősítette, s nem volt hajlandó a Witzmannra vonatkozó részt megjelenés előtt elküldeni a nyilatkozónak. Bozai egyik „írásával” kapcsolatban Witzmann Mihály a közösségi oldalán nemrégiben az alábbiakat írta: „A pince-lesifotós DK-s aktivista, Bozai Ágota éppen aktuális lejárató kísérlete is jól mutatja, hogy a baloldal minden eszközt bevet a hatalomért. Ágota pedig nem tréfál! Ismét a teljes baloldali médiabirodalmat mozgósította családi pincénk ügyében! A hírek szerint baloldali kihívóm állítólag leszorult a közös ellenzéki listáról, s ezen nagyon meglepődött. Ezért sokak szerint élet-halál harcot vív, és mindent elkövet a kampányban, hogy lejárasson. Úgy tűnik, hogy a DK-s Bozai Ágotában pedig ismét jó partnerre talált. A kétségbeesett, izzadtságszagú és szánalmas próbálkozásokhoz már alaposan hozzá vagyok szokva, így egyáltalán nem lep meg, hogy ismét támadnak.”

Witzmann Mihály szerint a pince-sztori legújabb epizódjában szereplő kishegyi útfelújításról szóló számos állítás sem felel meg a valóságnak:

1. Nem felel meg a valóságnak a „nyaraló” és a "villa" megnevezés, ez pusztán az emberek hergelését szolgálja, ugyanis az építési engedélynek megfelelően présházról és borospincéről van szó! Így is van az épület bejegyezve!

2. A „csalásra” utaló szövegrész szintén valótlanságot sugalmaz, ugyanis az ingatlan megvásárlásakor és az építkezés során is minden jogszabályi előírást betartottunk! Erről már jogerős bírósági ítélet is született!

3. Az „azzal vádolt meg minket, hogy fotózás céljából magánterületre léptünk, de ez nem igaz." írja Bozai Ágota. Ezzel szemben a valóság az, hogy Bozai Ágota többször is magánterületre tévedt, ezt hiteles videók és fotók is bizonyítják!

4. Nem igaz, hogy a felújított út „semmilyen más telekre nem csatlakozik, hanem egyenesen a Witzmann villához vezető zsákutca", ugyanis ez az út 8-10 ingatlan megközelítését biztosítja!

5. Továbbá az sem igaz, hogy a felújított út hossza „415 méter”! Ugyanis a felújított útszakasz hossza kb. 350 méter!

6. A korábbi álhírekkel ellentétben Witzmann felesége (aki egyébként nem közszereplő) soha nem volt őstermelő! Az aranykalászos gazda-képesítést pedig évekkel korábban szerezte meg, nagyszülei és édesanyja földjeinek leendő örököseként.

– A baloldal mindent elkövet, hogy rossz színben tüntessen fel, hogy lejárasson – nyilatkozta munkatársunknak Witzmann Mihály. – Így volt ez 2014-ben, 2018-ban és így van ez most is. Csak azt nem veszik észre, hogy amikor a választókerület eredményeit támadják, akkor nem nekem okoznak kárt, hanem azok munkájának eredményességét vonják kétségbe, akik erőfeszítéseivel minden korábbinál több, rekord összegű fejlesztési támogatás érkezett a térségbe. Ezt a Somogy 4. számú választókerületben élők pontosan tudják és érzik, s ezt még Bozai csúsztatásai, valótlan állításai sem képesek elfeledtetni velük.