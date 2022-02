A siófokiak szerint Bozai Ágota műfordító újságírót a DK annak ellenére delegálta az önkormányzat pénzügyi és tulajdonosi bizottságába, hogy sem ehhez elvárható végzettséggel, sem tapasztalattal nem rendelkezik. Külsős bizottsági tagként, külsős, bizottságot támogató szakértőként(?) ezért a siófoki adófizetők pénzéből, közpénzből is fizetik.

A fizetett Dk-aktivista Bozai legutóbbi, kishegyi pincelátogatásáról fotók és videók is készültek. Witzmann Mihály országgyűlési képviselő a közösségi oldalán nyilvánosságra is hozta ezeket, s engedélyt kértünk tőle, hogy cikkünk illusztrálásához mi magunk is felhasználjuk a felvételeket. Ezek jól láthatóan magánterületen készültek. Bozai közösségi oldalán ugyan tagadja, hogy magánterületről fotózott volna, s mezsgyehatárt, közterületet emleget, miközben az is jól látszik, hogy a pince mögötti rész szőlővel beültetett magánterület. Bozai a szőlősor mellett áll, amit ezek szerint közterületnek nézett!

Az a felvételeken is látszik, hogy a nem várt vendégek idegesek voltak, s nem is töltöttek sok időt a „felderítéssel”. Sőt, akár az is elképzelhető, hogy mivel az akció megelőzte a cikk megjelenését, Bozai a kamerarendszert csak későn vette észre, ezért – s mivel rájött, hogy lebukott – a témában – egyébként szerző nélkül - megjelent Magyar Narancs cikkében már azt állítja, hogy tudtak a rendszerről. Akkor persze arról is kellett tudnia, hogy a Witzmann családi pince kapuja nem a telekhatáron van, hanem beljebb, azaz a kanyarodás megkönnyítése érdekében a kapu előtti terület 20-25 négyzetmétere a telekhez tartozó magánterület, mint ahogy a szomszéd szőlős is magánterület, ahonnan (is), a szőlősor mellől a fotók – jól láthatóan - készültek. Megtudtuk: a szomszéd nem adott engedélyt arra, hogy a telkére menjenek, s onnan fényképezzenek. Megkérdezett szakértőnk szerint a magánterület akkor is magánterület, ha nincs bekerítve, s tábla sem jelzi ezt. Jogászok szerint a törvény nem tudása nem mentesít a felelősség alól. A közérdek tekintetében pedig a Magyar Királyi Kúria egy 1939-es döntése ma is irányadó lehet, mely szerint „a pletykaéhes kíváncsiság kielégítése nem közérdek”.

(A témához tartozik, hogy az újra előcitált „pince-ügyben” már két bírósági ítélet is született. A bíróság első- és másodfokon is Witzmann Mihálynak adott igazat. Az ítélet jogerős!)

Forrás: Witzmann Mihály FB oldala

Bozai Ágota közösségi oldalán a megjelent fotókkal, videóval kapcsolatban azt írta: „… Közterületről teljesen jogszerűen azt fotózok, ami a cikkeimhez kell.” S azt is… „azt állítja, (mármint Witzmann – a Szerk.) miszerint magánterületre mentünk, egyszerűen olyan Witzmanos hazugság, mint a többi. (Az ügyvédemnek már átküldtem.)”… „És bizonyíték lesz a büntetőperében is.”….

Nincs egy éve, hogy Siófokon rágalmazás vétsége és becsületsértés vétsége miatt már feljelentették Witzmann Mihályt, de az Országgyűlés – a korábbi szokásoknak megfelelően – nem adta ki a képviselő mentelmi jogát, ahogy a bizottság elnöke indokolta: B. A. feljelentése iskolapéldája annak, hogy az Országgyűlés miért alakította ki ezt a gyakorlatot. Azért, hogy magánvádas eljárásban ne lehessen folyamatosan zaklató jellegű eljárásnak kitenni a képviselőket. Az elnök azt is hozzátette: a feljelentő akkor is közszereplő, ha ő nem tud róla. B. A. ugyanis a feljelentése végén azt állította magáról, hogy ő nem közszereplő és nem fogad el semmiféle olyan „sugallatot”, amit a képviselő azért tett, hogy az „őt övező, iránta megnyilvánuló közbizalmat megingassa”.

A Magyar Narancs szerző nélküli cikke megjelent egy siófoki, inkább Witzmann-ellenességéről, mint sem objektivításáról ismert, a helyiek által csak ÁVH-kommandónak nevezett blogon is. „Valaki” tehát nagyon gyorsan képbe került és azt „sugallja”, ő bizony igencsak otthon van Witzmann folyamatos lejáratásának ügyében. Miközben cikkünk készült, ezen a „blogon” már meg is jelent az újabb „üzenet”: „HAT FIDESZEST MEGBUKTATTUNK: WITZMANN LESZ A HETEDIK! (már nagyon ideges)”. Ennyi! Egy átlagos felkészültségű ember ebből mindent ért! Mindent is! Azt is, hogy ki, kicsoda! S hogy mit szól ehhez a Magyar Narancs? Kíváncsian várjuk a fejleményeket!