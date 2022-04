– Csak akkor lehet sikeres a somogyi gazdaság, ha van megfelelő munkaerő, ha a fiatalok is itt akarják kamatoztatni tudásukat. Ezzel nemcsak a települések jövőjét, hanem Somogy megyéét is biztosítják – emelte ki a programmal kapcsolatban Huszti Gábor, a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke.

Hozzátette: közös célunk, hogy virágzóbbá, még inkább szerethetővé váljanak településeink, a fiatalok is találják meg számításukat, ne akarjanak elköltözni. Ezt a célt tartottuk szem előtt az elmúlt években, és ezt folytatjuk a jövőben is.

A területfejlesztési források is ezt a célt szolgálják, ám a sikeres beruházások mellett olykor a szakképzett munkaerő hiánya is megjelent. – Ezen a területen is igyekeztünk segíteni, megragadtunk minden rendelkezésre álló lehetőséget, többek között bértámogatásokat, képzéseket, hogy minél több somogyi juthasson munkához. A most záruló uniós pénzügyi ciklusban közel kétmilliárd forintot fordíthattunk öt év alatt a foglalkoztatási együttműködésekre, melyek során sikerült érdemi kapcsolatokat kialakítani a gazdasági élet szereplőivel. Nekik is köszönhető, hogy megyei szinten a helyi paktumokkal együtt több mint 3400 embert tudtunk bevonni a projektbe – összegzett Huszti Gábor.

Az együttműködéseket mindenképpen szeretnék fenntartani, továbbfejleszteni, újabb és újabb partnereket bevonni. A következőkben 3,5 milliárd forintból folytatódhat a foglalkoztatás-fejlesztés Somogy megyében. Elsődleges cél továbbra is a foglalkoztatás bővítése és a somogyi kis- és közepes vállalkozások megsegítése. Ehhez eddig is partner volt a polgári kormány, számíthattunk támogatásukra, ahogy számítunk a jövőben is.

Fotó: Lang R.