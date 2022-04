Ahogy az emberek sem, úgy a kockák sem egyformák. Erről tekinthették meg a legkisebbek Mire gondol Alma? című produkciót a Budapest Bábszínház versenyelőadásában pénteken. Az ASSITEJ Gyermek – és Ifjúsági Színházi Biennálé programjai között a kezdetek óta szerepel a csecsemőszínház is a kínálatban.

– Több évtizedes hagyománya van, hogy a gyerekeknek saját környezetükben, játszunk, ám ezt sokáig többnyire óvodákban tettük. Ebből a modellből alakult ki a legkisebbeknek szóló színházi műfaj, amelyhez komoly művészek, pedagógusok és pszichológusok szakértelmét vették alapul. Ez a forma, hogy a szülő ölében ott a gyermek, vagy akár az egész család jelen van, a gyermeknek egy biztonságos nyitást nyújt a világra. A picik, akik a babaszobából kimozdulva alapjában véve félnek az új helyzetektől, biztonságban és jól érzik magukat az előadáson. Ennek többnyire feltétele, hogy az édesanyjuk, akivel szoros kapcsolatban vannak szintén otthon érezze ebben a helyzetben magát. A közösen megélt élmény a gyermekre is jó hatással van – mondta Pályi János, a kaposvári Bábszíntér művészeti vezetője, aki szerint bárhol találkozzon is a közönség a bábjátékkal, ősi érzéseket kelt benne. A legkisebbeknek pedig a világhoz vezető út előszobáját jelenti egy-egy előadás.

– A felnőtt világnak a gyermekek számára is vannak biztos pontjai, mint a bolt, ahová járnak, a színház is válhat ilyen biztos ponttá – mondta Pályi János.

– Ez az első előadás, ahová közösen eljutottunk az óvodásokkal. Kis-középső csoportos gyermekeket hoztunk az előadásra, akiknek a Bábszíntérbe vezető út is újdonság varázsával hatott: most buszoztak először. Nemcsak az előadás mondanivalója, hanem a környezet is hatással van rájuk, hiszen itt másképpen kell viselkedni. Már az előtérben rácsodálkoztak a mozgó dekorációra – mondta Veiger Éva, a Nemzetőr Sori Központi Óvoda Tulipán csoportjának óvónője. A négy év alatti kicsik nagyon készültek az alkalomra.

– Nagyon vártuk, hogy jöjjünk végre. Az előadás címét is tudom: Mit gondol Alma? – tájékoztatott a három éves Csonka Vince.

- Csinosan fel is öltöztünk hozzá – mutatta Takács Ivett a színházba járós ruháját. A négyévesek között itt-ott feltűntek a babák is.

– Másfél éves a kislányom. A nővéreivel gyakran járunk ide, a nagyobbaknak szóló előadások is lekötik. Úgy vélem, a koncentráló képessége biztosan fejlődik – mondta Kellner Vasana, aki legkisebb lányával érkezett a fejlesztő hatású előadásra, amely után a gyerekeket egy közös játékra hívták a Budapest Bábszínház szereplői.

Mindenki tudjon a biennáléról

Pályi János egykor bábjátékosként, és díjazottként vett részt a biennálé életében.

– A fesztivál mindig egy különleges ablakot nyit egy város felé. Az utca emberével is tudatni kell, mi zajlik éppen a lakóhelyén. Erre találtuk ki a korábbi években jól bevált programokat: kiállításokat, utcaszínházi előadásokat, különböző performance-okat. Ezt a részt idén az időjárás miatt elengedtük, ám a nyár folyamán nem maradnak szabadtéri program nélkül a családok, már megszületett egy szabadtéri parkfesztivál ötlete – mondta a Pályi János, aki sz

erint a színház „itt és most!” történő varázsát semmi más nem pótolhatja.