– A Balaton közelsége, a lakásépítési kedv és az egyre kevesebb szabad terület miatt drágultak meg az építési telkek Somogy megyében – ismertette a drasztikus áremelkedés három fő okát Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

– A Balaton és környéke az ország bármely pontján élők számára egy olyan vonzerő, amit nehezen tudnak visszautasítani, ezért is fordul elő, hogy a balatoni ingatlanpiac már a budapestit is lekörözte az elmúlt évben. Többféle állami támogatás és kamattámogatott hitel is elérhető volt, ami szintén arra ösztönözte az embereket, hogy építkezzenek. Ezáltal viszont folyamatosan csökkent az üres telkek száma, az árak pedig megindultak felfelé –mondta Balogh László.

Az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte: a magas telekárak miatt a balatoni nyaralók is rendkívüli módon megdrágultak az elmúlt egy évben. Siófokon ma már 47 százalékkal többet kérnek el a lakások négyzetméteréért, mára átlagosan 1 millió forint fölé emelkedtek a négyzetméterárak. A déli parton Szántódon, Zamárdiban, Balatonföldváron és Balatonszemesen az átlagos négyzetméterárak szintén meghaladják a milliós lélektani határt. A legolcsóbb település Balatonkeresztúr, ahol átlagosan 587 ezer forintot kérnek el egy négyzetméternyi ingatlanért. Nem meglepő, de a Balaton legdrágább települése az északi parton fekvő Tihany. Egy négyzetméterért 1 millió 800 ezer forint az ár. Balogh László hangsúlyozta, a Balaton partján tavaly­hoz képest jóval több új építésű ingatlant árulnak. Ezek az épületek 30–40 százalékkal drágábbak, mint a használtak, ezért emelkedtek meg jelentősen az átlagárak.

Balogh László hozzátette, a telekárakat nézve Somogy érdekes megyének számít. A Balaton partján több tízmillió forintot is elkérnek az építési területért, a megye más részein pedig hasonló méretűt pár millió forintért kínálnak.



Zártkertben és falun a legolcsóbb, a felkapott városrészekben nincs eladó terület



Oláh Miklós, az egyik kaposvári ingatlaniroda ügyvezetője érdeklődésünkre elmondta, a város felkapottabb részein például Kecelhegyen és a Kisgáton szinte már nem lehet vásárolni építési telket. Aki azonban mégis talál, annak mélyen a zsebébe kell nyúlnia. – Kaposváron egy 700–1000 négyzetméter közötti telket lehet vásárolni 5 millió forintért, de 35-öt is elkérhetnek érte – hangsúlyozta Oláh Miklós. Az ingatlanos hozzátette, a falvakban több eladó telek is található, de tapasztalatai szerint nem jellemző, hogy vidéken sokan építenének új házat. Ház Gergely, egy másik kaposvári ingatlaniroda tulajdonosa szerint sokan túlárazzák az építési telkeket, ennek ellenére nagyon kevés van már, a meglévők viszont drágák. Hozzátette, a zártkertekben és vidéken jobb áron lehet telket vásárolni.