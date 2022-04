– Nálunk leginkább a fénymásolópapír fogy, ennek az ára tavaly szeptember óta több mint duplájára nőtt. Az iskolai füzetek is nagyjából kétszer annyiba kerülnek most, mint a tanév elején. S a különféle higiéniai papírtermékek, így többek közt a hajtogatott kéztörlők is jócskán megdrágultak. Legutóbb április elsejétől 30 százalékkal ugrott meg a másolópapír ára, s nem zárható ki, hogy hamarosan újabb hasonló döntésről kapunk bejelentést a beszállítóktól.



Az importalapanyag árának tetemes növekedése, a magas energiaárak, az ingadozó forint–euró árfolyam és az orosz–ukrán háború is befolyásolja a papír árát: Vörös Péter szerint alapvetően erre vezethető vissza a papírpiacon tapasztalt általános árnövekedés. Ezzel párhuzamosan az irodaszerek is drágultak, s további emelkedéssel lehet számolni. Vörös Péter kiemelte: nem lehet a folyamat végét látni. A 2022–2023-as tanévkezdés vélhetően többe kerül majd a szülőknek, mint a tavalyi volt.



Gerhát Györgyi, a kaposvári Mega Papír 2004 Áruház ügyvezető-tulajdonosa kiemelte: rendszeresek és visszatérőek a drágulások, s szinte valamennyi termékkört érintik.

A következő hónapokban további 10–30 százalékos emelkedésre van kilátás. A füzetek, a rajzlapok és a mappák mellett rövidesen a grafit- és színes ceruzák, valamint a tollak is drágulnak. Az eleve magas alapanyagáron kívül a szállítási és logisztikai költségek is hozzájárulnak az áremelkedéshez, a termékek jelentős része a Távol-Keletről érkezik.





Fotó: Lang Róbert

Magas költség



– Folyamatosan sok papírt használunk, évente több mint egymillió forintot fordítunk erre – mondta Bődör József, a kaposvári Pannon Mentő ügyvezetője. – Tizenkét járművünk havonta közel 6000 beteget szállít, emiatt rendszeresen nyomtatunk menetlevelet és adatlapot. Két nagy teljesítményű nyomtatót bérelünk, s most kaptuk a hírt az újabb áremelkedésről. Sajnos ezek a költségek tartósan megmaradnak.