Szebbnél szebb palántákat kínálnak a kaposvári nagypiacon. Weisz Ferenc Somogymeggyesről érkezett és több ládányi paprika és paradicsom palántát hozott. - Most vagyok először, sokan érdeklődnek, de a hűvös idő miatt még kivárnak a vásárlók – mondta el az őstermelő. Bízik benne, hogy jövő hétre melegedik az idő és keresik majd a palántákat. Gyöngyvirág és orgona illata csalogatta a vásárlókat a piacra. A virágárusoknál pedig terebélyes muskátlik, színes begóniák és petúniák között válogathattak az érdeklődők. Nem volt hiány ropogós retekből és csomókban árulták a friss vöröshagyma csomagokat. Somogyi őstermelők pedig különleges sajtokkal, zsendicével és krémtúróval kedveskedtek. Borsos ára ellenére hamar elkapkodták a magyar epret, málnát, de az újdonságnak számító spárga is szépen fogyott. - Megjelent a magyar újkrumpli és már fóliában termesztett magyar uborkát is kínálunk – mondta el Rádóczi Imre kereskedő. Tízesével, húszasával vitték a tojásokat és a hétvégi ebédhez keresett volt a sertéskaraj, csirkemell is. Horgolt és kötött figuráit kínálta Kaszti Mária. - Lányom az internetről letöltötte a Süsü képét, most az készül, bízom benne, hogy elnyeri a vásárlók tetszését – tette hozzá a kaposvári kézműves.