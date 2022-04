A Széles Út Egyesület motorosai jótékonysági akcióval egybekötött túrával hívták fel az autósok figyelmét arra, hogy a jó idő közeledtével a kétkerekűek is megjelennek az utakon.

– Sajnos ez a napos, de hűvös időjárás még nem a legjobb nekünk, mert a motoron hideg van és a nyári gumi is csúszkál az aszfalton – mondta Tisza-Kovács Balázs, a Széles Út Egyesület elnöke, mielőtt nyeregbe pattantak a konvoj résztvevői. – A rendezvényünk azonban hagyományos, hiszen 2014-óta Kaposszerdahelyre vonulunk egy motorostalálkozót tartani, amelyen idén Herczeg Balázs „Mókus” tart bemutatót.

Az egyesület programjai gyakran szólnak a jótékonyságról, mint ezúttal is. A rendezvény ideje alatt az önkormányzattal együtt adományt gyűjtöttek egy, a kaposszerdahelyi önkormányzatnál dolgozó szülő daganatos betegséggel küzdő kislányának gyógykezelésére.

Turbéki Bernadett



Forrás: Lang Robert Kaposvar



Fotó: Lang Róbert