Festmény, vers, szobor, film, fotó... sorolni lehetne a különböző művészeti ágakat, amelyeket megihletett a tánc. Művelői a legkülönlegesebb mozgásformának tartják. Egyes kutatások szerint a futással összehasonlítva egy jive-ot eljárni nagyobb erőfeszítést jelent.

– Bármilyen mozgásforma jó, nincs egyik sem a másik ellen, ám itt nem egyféle képességet fejlesztünk, mint például a gyorsaságot vagy ugróképességet, mint egyes sportok esetében – mondta Turi Endre, a Somogy Táncegyüttes koreográfusa. – A ritmika, a dinamika komplexitását egyben hordozza, de fontos a közösségformáló ereje is, ami napjainkban egyre nagyobb jelentőséget kap a profán közösségek eltűnése miatt. A táncban az összes fejlesztési kompetencia fellelhető, például a kiszámolók kapcsán könnyedén megtanulják a gyerekek, hol van a dallamvég – mondta a koreográfus, aki felhívta a figyelmet a tánc matematikai képességet is fejlesztő hatására is. – Azoknak a fiataloknak, akik táncolnak, sokkal jobb a logikájuk, kifinomultabb megjelenéssel rendelkeznek. Könnyebben kommunikálnak, hiszen a tánc egy társas műfaj.

– A testbeszédük is átlag feletti, kiváló az erőnlétük és az izomzatuk is fejlett, hiszen a tánc minden izmot megdolgoztat – sorolta a táncosok igen előnyös jellemzőit Simonyiné Hornyák Hajnalka, az Ametiszt Tánc-Sport Egyesület vezetője is, aki harminc növendéket hozott a tánc világnapja alkalmából rendezett gálára, amely két év szünet után az első rendezvény volt. – A társastánc abban a szerencsés helyzetben volt az elmúlt, járványos időszakban, hogy folyamatosan dolgozhattunk és mivel sportnak minősül, versenyeket is rendeztek ez idő alatt. Csupán a szabadidős táncok nem működhettek a pandémia idején, az emberek nem mehettek például bálokba – mondta Simonyiné Hornyák Hajnalka, aki szerint bár volt, aki szünetet tartott ez idő alatt, véglegesen nem történt lemorzsolódás a táncosok között.

Sokat edzettek a BNK Tánc Sportegyesületnél is az elmúlt időszakban. A fiatalok közül sokan sikeresen szerepeltek különböző táncversenyeken. – Nálunk minden nap tánc világnapja van, ám a szervezőknek köszönhetően ezt a napot mégis ünnepként élhetjük meg – mondta Bódis Nagy Katinka, a BNK Tánc Sportegyesület elnöke, aki szerint érdekes lenne a jövőben, ha a különböző táncstílusok képviselői megtanulnák egymás mozgásvilágát egy színpadképes fellépés erejéig. – Hiszen mindig különleges esemény, amikor a kaposvári táncegyesületek találkoznak és közösen lépnek fel.

A csütörtöki gálaesten tíz egyesület mutatkozott be. – A tánc világnapja egy jó alkalom arra, hogy akik különböző tevékenységet végeznek, a szakmai tudásukat egy előadás keretében meg tudják mutatni – mondta Csikvár Gábor, az est főszervezője. – Egy színes palettaként a városban működő összes stílus találkozik, akár választási lehetőséget is felvonultatva a táncolni vágyók számára.



Az alapötletből aztán gyorsan jótékonykodás kerekedett

Sarkadi Kiss János színművészre hét évvel ezelőtt gyakorolt nagy hatást a tánc, mint műfaj. Akkor szembesült vele, hogy van világnapja, amelyet rendszerint gálaműsorral ünnepelnek különböző helyszíneken. Akkor az az ötlete támadt, hogy Kaposváron is szervez egyet, így azonnal nyomozásba kezdett.

– Utánajártam és gyorsan kiderült, hogy Kaposváron tizenötféle amatőr, félprofi és profi tánccsoport van különféle stílusban – mondta. – A színház vezetősége is fantáziát látott a gálaműsor ötletében, így jött létre az első – tette hozzá Sarkadi Kiss János, aki később tovább gondolta az eseményt: a táncgála jótékonysági előadássá változott. – Az est bevételét az elhunyt kollégáink gyermekeinek megsegítésére szeretnénk fordítani – mondta a színművész.



Fotó: Muzslay Péter