Francia és magyar vendégek jelenlétében avatták fel Balatonboglár új emlékszobáját. Mészáros Miklós polgármester lapunknak elmondta: nem csak lengyel menekülteket fogadtak be a balatonbogláriak a második világháború idején, a francia menekültek befogadása egy kevésbé ismert epizódja a település történetének. – Mintegy 1200 francia hadifogoly, menekült érkezett ide a második világháború idején fogságból és német táborokból – mondta a polgármester. – A helybeliek szállást biztosítottak számukra, meleg fogadtatásban részesítették a menekülteket, akik szabadon mozoghattak a településen, munkát is vállalhattak. Ennek őrzi majd az emlékét a kiállítással berendezett szoba.



Nyolcvan év telt el azóta. – Tíz éve adtuk át a lengyel emlékszobát a Fischl-házban, s már akkor felvetődött, hogy egy francia emlékszobát is kialakíthatnánk – tette hozzá Mészáros Miklós. – Pascale Andréani, Franciaország jelenlegi magyarországi nagykövete felkarolta az ötletet, majd Boros Istvánnal, a Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Tagjai Szövetségének elnöke segítségével együtt meg is valósították azt.

Pascale Andréani, Franciaország magyarországi nagykövete az átadón köszönetet mondott azért a fogadtatásért, melyben egykor a francia katonákat részesítették. Arról is szólt, hogy példaértékű együttműködés övezte az emlékszoba kialakítását, a közös munka szerinte a francia-magyar baráti kapcsolatok jó példája. Hozzátette: abban bízik, hogy a fiatalabb generációk is ellátogatnak majd Balatonboglárra, feladatként tartja számon az emlékszoba népszerűsítését. – A Francia Becsületrend és Nemzeti Érdemrend Magyar Tagjai Szövetségének célja a két kitüntetés szellemiségéből adódó értékek képviselete, ezen belül kiemelten a francia-magyar barátság erősítése – mondta köszöntőjében Boros István, a szövetség elnöke. – Az egyik legfontosabb feladat számunkra, hogy ezeket az értékeket tovább tudjuk adni az ifjúságnak. Számomra ez a kiállítás ugyan a múltat mutatja be, de az ifjúságnak, az ifjúságról szól – tette hozzá. Mint mondta, egyedülálló segítséget kaptak akkoriban Balatonbogláron a francia menekült katonák. Egyesületük nagy örömmel vállalta a kiállítás létrehozását, melyben szponzorokra és kiváló szakemberekre találtak.



Újabb állandó kiállítást terveznek

Boros István a kiállítás utógondozásában, fejlesztésében, bemutatásában is felajánlotta a segítségét az egyesület részéről. Mészáros Miklós polgármester azt is elmondta: abban bízik, hogy az emlékszoba turisztikai és kulturális vonalon is kapcsolatot jelenthet majd a franciákkal. – Az emlékszoba megindíthat egyfajta érdeklődést Franciaország irányából, reméljük, hogy a Magyarországra érkező turisták Balatonboglárt is felkeresik majd – tette hozzá a városvezető. – Ezzel egy újabb vonalon kapcsolódhatunk be a balatoni turizmusba. A legfontosabb azonban az lenne, hogy a következő generációk is megismerjék ezt a történetet, így abban bízunk, hogy francia gyerekek is ellátogatnak majd hozzánk. A lengyel emlékszoba és az ókori tárlat mellett a francia emlékterem immár a harmadik állandó kiállítás a munkanapokon látogatható Fischl-házban. Ám nem az utolsó, hiszen Mészáros Miklós szerint egy, a zsidó emlékeket bemutató szobát is szeretnének még berendezni a közeljövőben.