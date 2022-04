A város turisztikai forrásból és önerőből, összesen 300 millió forintból újítja meg a mintegy 6,4 kilométeres utat. – Ez az út harminc éve készült el, azóta nagyobb felújításra nem volt lehetőség, mondta Kenéz István polgármester. Az új, aszfaltos út a Caesar borozótól a Várszói úton át egészen a belterületig készül majd el, tette hozzá. A kedvező elbírálásról már megkapta a város az értesítést, ezután kezdődhet el a projekt előkészítése és várhatóan év végére vadonatúj aszfaltcsík kanyarog majd a szőlőspincék között, amelyen a borimádó és balatoni panorámára kíváncsi turisták is elérhetik úti céljukat. Ezzel a fejlesztéssel a Kishegyre autóval igyekvők azon gondja is megoldódik majd, hogy szembe forgalom esetén nincs hova félreállni. Az új út 4, 3 és 2,5 méter széles lesz, leállókat is terveznek majd bele, hogy a jövőben a szűkebb szakaszok se jelentsenek gondot az autósoknak, tette hozzá a polgármester.



Az elmúlt években a négy évszakossá alakuló balatoni turizmussal a gasztronómia iránt érdeklődő turisták első számú célpontjává vált a dél-Balatonon a Kishegy. Néhány évvel ezelőtt a balatonlellei BL Yacht Club elektromos kisbuszjáratot is indított az isteni nedűket ontó hegyre Tekergő néven. De több turisztikai rendezvénynek is otthont ad a terület, ilyen a Hegyszépítő Társaság által rendezett Kishegyi Kortyok és Falatok. Idén nyolc pincészet és étterem vesz részt a gasztronómiai találkozón. A rendezvény alkalmával valósággal megrohamozzák a Kishegyet a turisták, jövőre mindezt már felújított, aszfaltos úton tehetik meg.