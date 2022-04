Közleményben tájékoztatta a helyi lakókat és ingatlantulajdonosokat a Club Aliga tulajdonosa arról, hogy 2022-ben sem akadályozza semmi őket abban, hogy lejussanak a vízpartra. Mint írták, szeptember 1-től indul a kikötő fejlesztése, amely 2023. nyár elején fejeződik be, addig is szabadon elérhető a községi strand. – A hangulatkeltő, hamis információkat terjesztő személyek állításaival ellentétben az egykori pártüdülő strandja továbbra is elérhető marad minden kedves idelátogató számára a már megszokott feltételekkel, szögezi le a Promot Hungária Kft. közleménye. Kiemelték: a tulajdonosoknak nincs és nem is volt szándékuk elzárni a területet a nagyközönség elől. A strand idén június 13-án, hétfőn nyit és minden nap reggel 9 és délután 6 óra között várja a fürdőzőket szolgáltatásaival. A strandszezonban vízimentő teljesít szolgálatot és elsősegélypont üzemel a fürdőzők biztonsága érdekében.

A helyi lakosok továbbra is díjmentesen látogathatják a Club Aliga strandját. A jogosultság feltétele a lakcímkártya felmutatása belépéskor. Az üdülőtulajdonosok továbbra is az éves szezonbér­lettel mehetnek strandolni, melyet a Turinform irodában lévő jegyértékesítési ponton, az önkormányzat által kiállított igazolás megléte esetén tudnak kiváltani. Az üdülőtulajdonosok kérték, hogy ez legyen kártyaformátumú, ezért minden üdülőhöz, helyrajzi számonként maximum hat hologramos plasztikkártya formátumú szezonbérletet adnak, amelyek díja kártyánként 3000 forint.

A bérlet a szezon minden napján díjmentes belépésre jogosítja fel az azt felmutató látogatót. Az igazolások az önkormányzattól szerezhetők be online, illetve személyesen ügyfélfogadási időben. K. R.