A lett KerioBaits csapata nyerte a 30 ezer eurós fődíjat a VIII. Nemzetközi Balatoni Pontyfogó Kupán (IBCC-n). A TOP 5 hal versenyében a magyar VMFISHING állt a dobogó legmagasabb fokára. És ők fogták meg a Balaton mindenkori legnagyobb pontyát is.

Jelentősen megnehezítette a horgászatot az elmúlt napok szeles, esős időjárása. A csapatok közül sokan a sátrakban „vészelték át” a nem éppen barátságos órákat. Voltak azonban olyan versenyzők is, akik dacolva az időjárással mindent megtettek a siker­ért. Az Ódor József vezette Sirius Team éppen ottjártunkkor akasztott meg egy hatalmas pontyot Balatonmáriafürdőnél, a tavalyi győztesek valamivel több mint 10 kilós halat fogtak.

Ódor József érdeklődésünkre elmondta, minden fogásnak nagyon örülnek, mert egyelőre nem úgy sikerül az idei verseny, mint a tavalyi. – Az első napon egy melegfront vonult végig a Balaton, ennek hatására a halak az északi oldalon verődtek össze, ezért jellemzően csak ott fogtak pontyot – mondta Ódor József. – Hétfőn megfordult a szélirány és a déli parton is végre sikerült halat fogni. A verseny hivatalos oldalán elérhető adatok szerint csütörtök estig több mint 2300 halat, összesen mintegy 21 ezer kilogrammnyit akasztottak meg a csapatok. A legtöbbet a lettországi KerioBaits fogta. Az észak-európai horgászok több mint 600 kilót akasztottak meg.

Ám nem minden csapat volt ennyire szerencsés. A balatonfenyvesi Csalogány strandon tanyázó REAL CARP TEAM BY PIPSI elnevezésű alakulat, aki először vett részt a kupán, egyetlen pontyot fogott az elmúlt napokban. Miklós István csapatvezető elmondta, bármennyire is felkészültek a megmérettetésre, a Balaton „megmutatta”, hogy nem egyszerű megakasztani a halakat. – Kagylós, fűszeres, halas ízesítésű csalival próbálunk pontyot fogni, de sajnos nem működik – mondta. – Nagyon örültünk, hogy a sorsoláskor ezt a helyet sikerült húznunk, mert korábban ez győztes szektor volt, egyelőre azonban nem vagyunk szerencsések – tette hozzá a csapat vezetője.



Sorra döntötték a rekordokat a tónál

Csörgő Tamás, az IBCC főszervezője elmondta, a verseny még nem ért véget, de már most látszik, hogy a tavalyi rekordot is megdöntik majd a csapatok. Szerdán kettő 30 kilogramm feletti pontyot sikerült megakasztani, az egyik fogással ráadásul tórekord is született. Csörgő Tamás kiemelte, a tó keleti felében régebben csak egy-két pontyot fogtak ki a horgászok, most sorban születnek a rekordok. A korábban halban gazdag területeken pedig egyelőre gyengébben szerepelnek a versenyzők. Az idei versenyen húsz ország 240 csapata vesz részt. A legtöbben Magyarországról, Csehországból és Szlovákiából érkeztek.

Fotók: IBCC

A letteket nem lehetett legyőzni

Ahogy az eredményhirdetésen is elhangzott, a bajnokok rendkívül nagy fizikai és szellemi erőről tettek bizonyságot. Egy ilyen verseny nemcsak a horgászhelyen, a taktikán, vagy az időjáráson múlik, hanem a csapatok fizikai felkészültségén is. A lett KerioBaits versenyzői (Aleksejs Gorbunovs, Kaspars Bogdans, Māris Bullis) olyan sok nagy súlyú pontyot emeltek partra, hogy a 845,49 kg-os fogásukkal toronymagasan nyerték a versenyt, így ők vihették haza a 30 ezer eurós fődíjat. (A második helyen egy angol, a harmadik helyen pedig egy cseh csapat zárt.)

A legnagyobb tükörponty díját a cseh Mikbaits & Avid Carp csapata nyerte egy 25,7 kilós hallal.

A legnagyobb tőponty díját pedig a fent említett VMFISHING vihette haza a 32,375 kg-os csúcshallal. (Mindkét esetben 5 ezer euró volt a nyeremény.)

Végeredmény:

1. KerioBaits – Lettország – Horgászhely: Alsóörs – Strandfürdő – 845.49 kg

2. Trakker Team – Nagy-Britannia – Horgászhely: Balatonszepezd – Központi strand – 606.37 kg

3. CARP RIDERS – Csehország – Horgászhely: Csopak – Strand – 590.40 kg

TOP 5 hal kategória:

1. VMFISHING – Magyarország – Horgászhely: Siófok – Aranypart – 108.67 kg

2. Carpteam Gesa Tirol – Ausztria – Horgászhely: Tihany – Club Tihany – 101.87 kg

3. Sirius Mivardi – Magyarország – Horgászhely: Balatonmáriafürdő – Hullám utca – 92.80 kg