Izgatottan lépdeltek a kaposvári Gyakorló iskola negyedikes diákjai az állatsimogató felé.

– Ő itt egy vízi bivaly, nagyon barátságos – mutatott Málnára Daniné Udvardy Tünde, a bőszénfai tájközpont turisztikai munkatársa. Nem kellett kétszer mondania, a gyerekek azonnal meg is simogatták az állatot. Tovább haladva a szarvasokkal is megismerkedhettek, de az apró törpekecskék is elbűvölték a gyerekeket. Előkerültek a telefonok és készültek a gidás szelfik – A nagymamám bőszénfai és többször voltam már itt, de nagyon jól érzem magam – mondta el Kiss Lőrinc negyedikes tanuló. Hozzátette otthon egy hörcsögöt gondoz, de szívesen gyarapítaná a kedvencek számát.

Mészáros Míra Zoét a hidegvérű csikó bűvölte el a legjobban. Mivel ő is lovagol, így nagyon szereti a patásokat. – A névnapomra kapott pólómra az van írva, hogy aki azt állította, hogy a gyémánt a nők legjobb barátja, annak sosem volt lova – mutatta mosolyogva unikornisos felsőjét a tanuló. Hozzátette: minden állatot kedvel és szerinte fontos, hogy törődjünk velük. Otthonában Fahéj és Füge tacskóival szívesen játszik.

A Lázár Ervin Program keretében több ezer gyermek látogathat el a MATE Kaposvári Campusának bőszénfai vadgazdálkodási tájközpontjába. – Húsz gyerekkel érkeztünk és sokan először látogattak el ide, a negyedikesek az idén a tankönyvekből ismert őshonos állatokkal most testközelben is találkozhatnak – mondta el Horváthné Nyári Éva pedagógus. Hozzátette: az iskolában videóban, digitális táblán találkozhattak például a szarvassal, de számukra óriási élmény, hogy itt meg is simogathatják az állatokat.