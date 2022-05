Rendhagyó kiállítás megnyitásával emlékezett meg alapításának 60. évfordulójáról a kaposfüredi óvoda, és ezen a héten minden nap a jubileummal foglalkoznak. Az alkotás öröme címmel rendeztek tárlatot óvodásaik szüleinek, nagyszüleinek és az intézmény dolgozóinak munkáiból. Nyolc festmény mellett a horgolás és foltvarrás kedvelői is megmutatták tehetségüket, sőt gyermekjátékokat is készítettek, ezek is helyet kaptak a kiállításon, melyet két hétig lehet megtekinteni a Nemzetőrsori Központi Óvoda kaposfüredi tagóvodájában. Ágytakarók, párnák és táskák, sálak is készültek, és volt olyan kép, amelyet alkotója az óvodának adományozott, mondta Balla Szilvia óvodavezető.

Fotó: Muzslay P.