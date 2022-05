Werner Józsefné, a település polgármestere elmondta, a mai kor elvárásainak megfelelő biológia- és kémialabor, valamint több helyiség is épült. A technikaterem egy konyhával bővült, hogy a diákok elsajátíthassák a főzés alapjait és minél több egészséges étel receptjét megismerjék. A fejlesztés részeként egy aszfaltos sportpálya is épült az intézmény udvarán. Werner Józsefné kiemelte, több éve tart az andocsi iskola fejlesztése, 2017-ben egy tornateremmel bővítették. Az öt évvel ezelőtti és a mostani beruházás összértéke csaknem egymilliárd forint.

A polgármester hozzátette, más fejlesztéseket is terveznek. Az önkormányzat a vidékfejlesztési programban több mint 50 millió forintot nyert, melyhez ötmillió forint önerőt tett hozzá, hogy egy termelői piacot alakítson ki a bazilika szomszédságában. – A pályázat részeként egy platós kisteherautót is tudtunk vásárolni 8 és fél millió forint értékben – mondta Werner Józsefné. – A járművet tavaly ősszel megrendeltük, de csak az elmúlt napokban kaptuk meg. A kisteherautóra azért lesz szükség, hogy a standokat ki tudja szolgálni. A piacot hamarosan elkezdik építeni és várhatóan jövő tavaszra el is készül – tette hozzá a polgármester. Werner Józsefnétől megtudtuk, a helyiek kérésére a Rákóczi utcában 600 méter hosszan újul meg a járda, a beruházásra 10 millió forintot nyertek a Magyar Falu Programban. Marosi G.