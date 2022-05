– Nálunk egyenletes, kiegyensúlyozott a termelés – közölte Biró Krisztina, a kaposvári Kapos Atlas Kft. HR-vezetője. – Elég időt igyekszünk adni magunknak arra, hogy a munkatársakat pótoljuk. Az idén kilencen mennek nyugdíjba, s jó előre megtervezzük azokat a feladatokat, amelyek révén zökkenőmentes lesz az új kollégák munkába állása. Lényeges, hogy a cégünktől elköszönő kollégák átadják azokat a szakismereteket, amit 20-30 év alatt elsajátítottak.



A kaposvári vállalatnak szinte folyamatosan szüksége van az új dolgozókra, májusban akár tizenöt munkatársat is felvehetnek. A mérnökök, a forgácsolók, a hegesztők, a lakatosok és a betanított munkások egyaránt állást találhatnak náluk. A logisztikai terület is megoldás lehet azoknak, akik ipari cégnél kívánják kamatoztatni tudásukat. Biró Krisztina azt mondta: az idén már kezdik közelíteni a koronavírus-járvány előtti 2019-es rekordévüket. – Nagyon jó az irány, a beruházásokat feltétlenül folytatni kívánjuk – mondta. – Augusztusban tartjuk az egyhetes, tervezett leállást, s rövidesen újabb robothegesztő gépet is üzembe helyezünk.



A kaposvári Fusetech Kft.-t tizenöt éve alapították. Júniusban céges rendezvényen látják vendégül a dolgozókat. Gazdag Viktória HR-vezető elmondta, a külföldi tulajdonos látja, hogy a kaposvári cég fejlődik. Így megkapják azt a bizalmat és támogatást, ami a fejlesztésekhez nélkülözhetetlen. Az idén május közepéig nagyjából hatvanan csatlakoztak a céghez. – Nálunk senki nem kap minimálbért, az alapbéren ­felül bónuszt, cafeteriát és 13. havi fizetést is adunk. Most három gépbeállítót, tizenöt operátort, két karbantartót és egy termeléstámogató mérnököt veszünk fel – tette hozzá Gazdag Viktória.





