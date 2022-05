Huszonhárom sikeres fiatal sportoló nyerte el a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem élsportolókat támogató ösztöndíját összesen 10,9 millió forint értékben. A MATE élsportolói ösztöndíjasai között van Gyurta Gergely világ- és Európa-bajnoki bronzérmes úszó, Rohács Réka nyílt vízi úszó, valamint a MATE-GEAC több kiemelkedő sportolója is.

– A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemen az oktatás és kutatás megújítása mellett rendkívüli prioritása van a sportélet fellendítésének is – hangsúlyozta Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora. – Ennek egyik fontos mérföldköve volt a tavalyi esztendőben a MATE-GEAC (Gödöllői Egyetemi Atlétikai Klub) megújítása, a négy új sportszakosztály létrehozása, valamint a Gödöllő Városi és Térségi Uszoda átadása. A most díjazott huszonhárom sikeres fiatal igazán motiváló példakép lehet minden sportolni vágyó egyetemista számára, hiszen kiválóan megmutatják, hogyan lehet összeegyeztetni az élsportot az egyetemi tanulmányokkal.

Az élsportolói ösztöndíj első kategóriájában 100 ezer forintos havi ösztöndíjat nyert el a MATE 19 hallgatója, akik olimpiai vagy paralimpiai sportágban a nemzeti bajnokság legmagasabb osztályában szereplő felnőttcsapat tagjai voltak, vagy egyéniben 1–3. helyezést érték el, vagy akár felnőtt, akár korosztályos nemzeti válogatott tagjaként eredményesen képviselték Magyarországot Európa-bajnokságon, világbajnokságon, olimpián vagy az Universiade nemzetközi sporteseményen.

A MATE ezen legkiválóbb sporttehetségei között van Bogdán Benedek (Kaposvári Kosárlabda Klub) kosárlabdázó, Bognár Nándor kézilabdázó, Bozóki Bence (Fino Kaposvár SE), Bögöly Gábor (Fino Kaposvár SE), Hegyi Bianka (1. MCM-Diamant Kaposvári Női RC), Horváth Kristóf, Kalmár Ákos, Szedmák Réka (1. MCM-Diamant Kaposvári Női RC) röplabdázók, Dénes Eszter sportlövő, Döbröntey Réka evező, Gyurta Gergely úszó, Kapdebo Botond karatés, Matesz Viktória (Kaposvári Nehézatlétikai SE) ökölvívó, Nádházy Evelin, Németh Nóra, Pápai Márton, Tóth Zsombor atléták, Rohács Réka nyílt vízi úszó, valamint Tóth Ádám vízilabdázó.

A nem olimpiai sportágak terén elért nemzetközi sikereket elismerő második kategóriában 80 ezer forintos havi ösztöndíjat kapott Makrai Mercédesz kétszeres western­lovagló-Európa-bajnok, valamint Hamlin Matthew William Foutka (1. MCM-Diamant Adorján SE, Kaposvár) uszonyos és búvárúszó. A harmadik kategória 60 ezer forintos havi ösztöndíját Balogh Vivien nyílt vízi úszó és Szabó Marcell sportlövő kapták.





Fotó: Muzslay Péter