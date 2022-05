Igazi embert próbáló munka volt a nagy matracokat, ágyakat a kukásoknak berakniuk a gyűjtőedénybe. Csütörtökön a Kőrösi Csoma utcában szedték össze a limlomokat, köztük egy nagy bőröndöt, amely fél évszázados tankönyveket, füzeteket tartalmazott. Műanyag kerti székek, összetekert szőnyegek is vártak sorukra az út mellett. Csak azoktól viszik el a limlomot, akik március végéig jelezték, hogy kérik a szolgáltatást. – Lemaradtam a lomtalanításról. Most mondta a sofőr, hogy regisztrálnom kellett volna – mondta az utcában lakó Bíró János. Lett volna mit kitennie, tette hozzá, ezért jövőre jobban figyel. A lakók többsége szerencsére már megszokta az új rendet, s ahogy lehetővé vált, azonnal regisztrált.

– Tavaly döntöttünk úgy, hogy a lomtalanítást regisztrációhoz kötjük, hogy megőrizzük a rendezettebb városképet és visszaszorítsuk a guberálást. A városlakók a vállalat weboldalán, ügyfélszolgálatán és a telefonos applikáción kérhették a szolgáltatást március végéig – mondta Szilágyi Ádám, a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Áprilisban a lomelszállítási időpontokról értesítést küldtek, s azt is leírták, hogy milyen hulladékot visznek el. A sofőrök járatterv alapján viszik el a megadott címekről a lomot.



Fotó: Lang Róbert

Háromhetente viszik a nyesedéket

Zöldhulladékot és limlomot is fogadnak a hulladékudvarban: Kaposváron idén március 14-től indult a házhoz menő zöldhulladék-szállítás. A szolgáltató járművei háromhetente érkeznek a városlakókhoz a zöldhulladékért. A rendszeres begyűjtése révén azt remélik, hogy a környezetet terhelő égetés kevesebb lesz város­szerte, amit egyébként városi rendelet tilt. A zöldhulladék és a limlom is egész évben leadható a lakossági hulladékudvarban a megadott időpontokban hétköznap és hétvégén is. A szolgáltató szerint egyre többen viszik be a hulladékudvarba a megunt bútorokat, használati tárgyakat. Ezek közül a jobb állapotúak az újrahasználati központba kerülnek, ahol egy kedvezményes tárolási díjat kifizetve hamar új gazdára találnak.



Veszélyes hulladék is utcára kerül

– Sajnos még mindig kerülnek ki veszélyes építési hulladékok és elektronikai cikkek, ezeket nem szállítjuk el – mondta el az ügyvezető. Hozzátette: idén azt tapasztalják, hogy a legnagyobb mértékben elhasználódott bútorok kerülnek ki a házak elé. Amelyik ezek közül jobb állapotú, megmenthető, az az újrahasználati központba kerül.