A kaposvári egyetem vezetősége évekkel ezelőtt már mert álmodni egy merészet, és meglovagolva az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő akadályfutó sport iránti kedvet, megrendezte versenyét, akkor még KE CrossRun néven. A verseny az évek alatt folyamatosan fejlődött és jobb lett, a jó hangulatú futásból évek alatt lett tényleges erőpróba.

Sajnos aztán a koronavírus, mint olyan sok mindent, ezt a versenyt is évekre maga alá temette. Ezért is volt most nagy felüdülés minden akadályfutó számára, hogy az egyetem nem engedte el végleg a versenyrendezést, és ismét rajthoz állhattak a sportág rajongói. Ebben most is a Magyar Honvédség és a Lovasakadémiai Sport Club segített.