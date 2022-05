Valóban sok az új lakás, de az építkezésekkel párhuzamosan kilőttek a balatoni ingatlanok árai is, állapította meg érdeklődésünkre Sinka József, balatonmáriai ingatlan-értékbecslő. Legalább 25 százalékos áremelkedést voltak kénytelenek elkönyvelni tavalyhoz képest az idei első negyedévben. Már a Balaton déli partjának nyugati medencéjében sem ritkaság a 600-700 ezer forintos négyzetméterár a lakáspiacon, Siófokon ez a másfél milliót is elérheti a legfrekventáltabb helyeken. A befektetők érdeklődése visszaesni látszik némileg, ám összességében mégsem csökkent számottevően a kereslet.

Építkezési láz tört ki a vidéki Magyarországon, ám tavaly az átadott lakások száma már érezhetően csökkent, derül ki a portfolio.hu összeállításából. Az építőanyagárak drágulása is közrejátszik ebben, és a vírushelyzetből adódó bizonytalanság is oka volt az építési kedv visszaesésének. Ezek a hatások döntően még 2020-ban érték el a vidéki piacot, de az építkezések egy-két éves átfutási ideje miatt most jelentkeznek a statisztikákban.

Országosan tavaly mintegy 20 ezer lakás készült el, ebből nem budapesti körülbelül 13 ezer volt. Budapesten és mindössze három megyében: Fejérben, Borsod-Abaúj-Zemplénben és Tolnában tudott emelkedni az elkészült új otthonok száma 2020-hoz képest. Két megye van, ahol legalább az ezret meghaladja az új építések száma: Pest megyében tavaly 4 ezernél több használatbavételi engedélyt adtak ki, míg Győr-Moson-Sopron megyében több mint 1800-at.

Az említett két megyén kívül csupán Somogy volt az, ahol a lakásépítések intenzitása meghaladta az országos átlagot. Tavaly viszont megtört a lendület, mert Somogy megyében 54 százalékkal visszaesett az épített lakások száma 2021-ben, de az erős csökkenés hátterében elsősorban a siófoki lakásberuházások nagy részének 2020-as befejeződése állt. Ám azóta Somogyban újra sokkal többen vágtak bele az építkezésbe, így tavaly 2,3 ezer engedélyt adtak ki, ami 2,5-szeres növekedés az egy évvel korábbihoz képest. Utoljára 2003-ban volt ennél magasabb szinten Somogyban a tervezett lakások száma.





Fotó: Lang Róbert

Csökkenés után újra emelkedés

Hajdú-Bihar, Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád és Vas megyék voltak azok, ahol az épített lakások száma a legnagyobb, legalább 50, de néhol 60 százalékot is meghaladó mértékben csökkent 2020-hoz képest. Hajdú-Bihar megyében összesen 791 lakást vettek használatba, ez 61 százalékkal kevesebb a tavaly­előtti adatnál. Fejér megyében tavaly 745 lakás készült el, ez nem sokkal több, mint a somogyi 633. Baranyában 2021-ben 338, Tolnában 118 lakás építése fejeződött be. Voltak megyék, ahol nem épült túl sok lakás tavaly: a Békés megyei 158, a Heves megyei 182, és a nógrádi 49 új lakás nem mondható kiemelkedőnek.



Egy év alatt épített lakások száma



Megye 2020 év 2021 év



Győr-Moson-Sopron 4065 1823



Fejér 593 745



Somogy 1 373 633



Baranya 508 338



Tolna 93 118



Nógrád 86 49



Forrás: KSH