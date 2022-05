– Nagyon örülök, hogy a világjárvány után most újraéled a több évtizedes múltra visszatekintő hagyomány és helyet adhatunk a programnak – mondta Gyurina Éva, a kaposvári Duráczky Módszertani Központ igazgatója az egyesület keddi rendezvényén.

– Mindenkinek nehézséget jelent, hogy a gyermekét meg kell tanítani hallani. Itt megtanuljuk, hogyan kell fülelni, hogy majd a beszéd is kialakuljon később. Erre irányuló módszereket is tanítanak itt nekünk – mondta Tóth Zita, aki azt is elárulta, nehezen fogadta el, hogy egészségesnek várt kislánya hallássérült lett. A klubban viszont a szakmai segítségen kívül lelki támaszt is kapott a sorstársaktól.

– Tavaly a legtöbb segítséget itt kaptuk. Például a kisfiam első hallókészülékét is. Ez azonban kevésnek bizonyult, így decemberben implantátumot kapott. Úgy értesültünk, hogy majd jövő nyáron talán elkezd beszélni. Ezzel szemben már tíz szót biztosan mond, és a cselekvésértése is kiemelkedő. Azt vettem észre, hogy örül a gyerekeknek, akiknek szintén cochlearis implantátumuk van, mint neki – monda Mészáros Annarózsa, aki első alkalommal és nagy várakozással telve vett részt a klub programján három és fél éves kisfiával.

Korábban péntek este kezdődtek és vasárnap délutánig tartottak a klub programjai, a személyes tapasztalatokon alapuló, közös esti beszélgetéseket nagyon szerették a szülők. Próbálnak visszatérni a hagyományokhoz, egyelőre most ezzel az egynapos rendezvénnyel, amelyen a gyerekek fejlesztésén kívül tapasztalt szülők tartottak előadásokat.

Fotó: Muzslay P.