Országszerte kereken húsz helyszínen szervezte meg ebben az évben a Futókörök napját az Aktív Magyarországért felelős államtitkárság. Somogyban ezúttal is a kaposvári Cseri parkban lévő, rekortán borítású pályára csábították a szervezők a mozogni vágyókat, s a mozgósítás annyira jól sikerült, hogy már a délelőtti bőven órákban háromezer kilométer felett teljesítettek a futók.

– Évről-évre visszatérő rendezvény a Futókörök napja, amelynek szervezésében rengeteg segítséget kaptunk az önkormányzattól, a katasztrófavédelemtől, a honvédségtől, az iskoláktól a sportegyesületektől, hiszen mindannyian szervezett csoportokban érkeztek – tudtuk meg Péter Attilától, a kaposvári esemény főszervezője. – A rendezvény titka ugyanis az, hogy hiába lennénk a rajtnál akár ezren, az egy kilométer hosszú pályán egyszerre legfeljebb kétszázötvenen futhatnak, a balesetek elkerülése érdekében. Így az volt a célunk, hogy óránkét kétszázötvenen érkezzenek a Cseri parkba. Már két alkalommal voltunk másodikak, mindannyiszor Dabas mögött, úgy, hogy délután kettőkör még az élen álltunk, de ezt követően megelőztek minket. Ezt szerettük volna kiküszöbölni, így a nagyatádi és a pécsi sportbarátainkat is meghívtuk. A Kaposvári Sportiskola még egy családi pikniket szervezett a szakosztályaik számára, így az egész nap során velünk voltak és futottak.

Forrás: Lang Róbert

Az előző évben a Rippl-Rónai festmény ihlette célkapun összesen 732 futó haladt át, akik 6333 kilométerrel az országos második helyet szerezték meg. Ezt ezúttal szerették volna felülmúlni a kaposváriak.

– A kollégáim már jól tudják, szívügyem, hogy Kaposvár végezzen az első helyen – emelte ki Pintér Rómeó, Kaposvár alpolgármestere, aki maga is futócipőt húzott, annak érdekében, hogy városa végezzen az élen. – Az elmúlt években többször is voltunk a siker kapujában, de az utolsó pillanatban Dabas megelőzött bennünket. Most viszont megmutattuk: Kaposvár az ország egyik legegészségesebb, legsportosabb városa.

Visszatértek, hogy az első helyre segítsék Kaposvárt

Voltak, akik először vettek részt a sportrendezvényen, de sokan visszatérőként igyekeztek segíteni abban a Cseri parkban található futókört, hogy előkelő helyen végezzen.

– Második alkalommal vettem részt a Futókörök napján – mondta Pintér Beáta, aki két egyesületet is képviselt: a FUTaMÉRŐ Sport és Kulturális Egyesültet, valamint a Bárczi DSE-t. – Szeretnénk, ha Kaposvár végezne az első helyen, ehhez 21 kilométerrel járultam hozzá, de csapatom száznál is több kilométert tett meg.

– Második alkalommal támogatjuk a rendezvényt, mivel számunkra fontos az egészség – mondta Boldizsár Balázs, a verseny egyik támogatójának, a Boldingatlan, ügyvezetője, tulajdonosa. – A cégünknél mindenki rengeteget dolgozik, de emellett igyekszünk a sportra is figyelmet fordítani. Van egy komoly futócsapatunk, mellyel örömmel vettünk részt a Futókörök napján. Boldizsár Balázs hozzátette: csapatuk száz kilométernél is többel járult hozzá, ahhoz, hogy a Kaposvár előkelő helyen végezzen.

Fotó: Lang Róbert

A munkahelyek és a civil szervezetek mellett, a Kaposvári Sportközpont és Sportiskola szinte minden szakosztálya képviseltette magát. Sőt, város tűzoltói és katonái is futócipőt húztak, előbbiek teljesen védőszerelésben rótták a köröket, míg utóbbiak majdnem egy századdal sorakoztak fel a rajtvonalhoz.

– Az ellátóezred állományából közel hatvan katona vett részt a futáson, akik egyenruhában teljesítették a köröket – nyilatkozta Tihanyi András alezredes, a Magyar Honvédség Lahner György 2. Ellátóezredének törzsfőnöke, aki egyben a Kaposvári Honvéd Sportegyesület elnöke is. – Ez az első alkalom, hogy a Magyar Honvédség megjelt ezen a városi programon, korábban azonban többen is rajthoz álltak már a Futókörök napján. Ezáltal is szeretnénk nyitni a civil társadalom felé, hogy ismerjék meg is fogadják el minél szélesebb körben azt a hivatást, amit választottunk.

A kaposvári futókörön a nap végére 10508 kilométer gyűlt össze, ami az országos ranglista első helyére emelte a Cseri parkot. Összesen 894 álltak rajthoz, ez pedig azt bizonyítja, megmozdult a város egy jó cél érdekében. A Cseri parkban többen is két maratoni távnál többet futottak, Ureczky Bálint 86, Nieselberger Balázs 84, míg a legkitartóbb hölgy, Luokkala-Ittzés Noémi 74 körrel járult hozzá a győzelemhez. A három legtöbbet futó sportszervásárlásra felhasználható ajándékutalvánnyal gazdagodott.