Az akció célja az is, hogy megmutassák a családoknak, akkor is érdemes a szabadba menni a Balatonnál, ha éppen nincsen strandidő. – Az a tapasztalat, hogy nagyrészt az időjárástól függ, hogy a tónál nyaraló családok mennyit mozognak a környéken, ha egy kicsit úgy alakul, hogy nem lehet strandolni, behúzódnak a szállodába. Pedig itt lehet mozogni a friss levegőn, és attól, hogy nem lehet bemenni a vízbe, a Balaton felfedezésre vár, fogalmazott Éskovács Péter.

Egész nyáron kincsvadásszá válhatnak a gyerekek a tónál, hiszen a balatoni turizmus fellendítéséért életre hívott, Füred Kapitány rendszeresen rejt el értékes kuponokat a környéken. – Hajójegyeket, éttermekbe és cukrászdákba szóló kuponokat is találhatnak a kincskeresők. Az is a célunk, hogy népszerűsítsük a helyi vállalkozásokat. Eltökéltek vagyunk a partnereink körének bővítésében, szeretnénk, ha színházi és kézműves programok is felkutatásra váró kincsek közé kerülnének, mondta Éskovács Péter. Így a tó kulturális életét is megismertethetnék a Balatonnál pihenő gyerekkel és szüleikkel.