Az utazási szándék kimutathatóan nő, de úgy változott a világ, hogy a csoportos utak a pandémia után visszaestek – felelte érdeklődésünkre Solymos Gábor, a kaposvári Hermes Tours utazási iroda vezetője. A tervezhetőség szó mára kiesett a szótárból, mert minden pillanatban változtatni és alkalmazkodni kell, jelentette ki. Az utazási kedv és a ráfordított pénz mennyisége emelkedőben van, de a külföldi üzemanyagárak és költségek is egyre emelkednek. Az járt jól, aki fél évvel korábban lefoglalta az útját, de náluk is előfordulhat emelés a légitársaságok miatt. Az utazási irodák nem akarnak túlárazni, mert tisztában vannak azzal, hogy a magyar keresetek az idén nem javultak. Ha a forint árfolyama csökken, a veszteséget igyekeznek lenyelni, ám ha időközben a szállás ára nő, akkor az utazási irodák is kénytelenek emelni, de csak maximum nyolc százalékkal, mert tudják, hogy az emelés bizalomvesztéssel járhat.

A fizetőképes kereslet azért nem tűnt el, mert bár a Covid óta kevesebben utaznak, mégis nőtt az érdeklődés az egzotikus utak iránt, mondta Wimal Morapitiye, a kaposvári Jetwing Travel ügyvezetője, aki példaként azt hozta fel, hogy honfitársaink közül többen utaztak a Maldív-szigetekre.

A megkérdezettek 78 százaléka nyaral ebben az évben, összesítette az MKB Bank hagyományos felmérése, melyet minden esztendőben elkészítenek. A nyaralást tervezők száma jelentős növekedést mutat a 2019-es eredményhez képest, amikor a válaszadók csupán 64 százaléka tervezett vakációzni. Három év alatt majdnem a duplájára nőtt az átlagos összeg, amit nyaralásra szánnak a magyarok. A 2019-es 169 ezer forintról 301 ezer forintra emelkedett a nyaralásra szánt átlagos összeg. A 2019-eshez képest 17 százalékról 6 százalékra csökkent azok aránya, akik 50 és 100 ezer forint közötti összeggel számolnak, és 38 százalékról 55 százalékra nőtt azok aránya, akik 200 ezer forintnál többet terveznek költeni. A külföldre utazók 95 százaléka bankkártyával fizet. A kutatásban részt vevők fele kizárólag belföldön pihen, míg 15 százalékuk csak külföldre utazik. Legtöbben ötnapos nyaralást terveznek, de az emberek harmada 6-10 napos, illetve negyede 10 napnál tovább tartó üdülést tervez. A megkérdezettek 82 százaléka a megtakarításaiból finanszírozza az utazásait, s 71 százalékuk költött már az előre kalkuláltnál többet a nyaralásra.