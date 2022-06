Egyperces néma gyásszal kezdődött a Semmelweis-napi ünnepség a városházán. Azokról az egészségügyi dolgozókról emlékeztek meg, akik nemrég hunytak el. Ezután rövid műsorral kedveskedtek a megjelent vendégeknek, majd Szita Károly Kaposvár polgármestere köszöntötte az ünnepelteket.

A város vezetője elmondta, a 21. század legnagyobb kihívása az egészség lesz, sőt már most is. A válsághelyzetek közül is azok a legnehezebbek, amelyek az egészségünket veszélyeztetik – hangsúlyozta. A polgármester arról is beszélt, sokat tettek azért, hogy az elmúlt években az egészség központi téma legyen minden kaposvári körében.

Fotók: Lang Róbert

– Alighogy egyik legnagyobb vállalásunkként várospolitikai programmá tettük az egészség kérdését, ránk tört a járvány – mondta Szita Károly. – A hátunk közepére sem kívántuk mégis sokszorosan igazolta, hogy az egészség megkerülhetetlen kérdés. Minden olyan perc amelyet tudatosan töltünk, minden olyan pillanatban, amelyben figyelünk testünk, lelkünk rezdüléseire és jelzéseire, az egészségünket szolgálja. Bizony ez a célunk. Csak úgy tudunk a legegészségesebb közösséggé válni, ha elsődlegesen nem kezelni, hanem megelőzni akarjuk a bajt – tette hozzá a polgármester.

Szita Károly az eseményen elmondta, idén augusztus 20-án avatják fel a kórház déli oldalán lévő Polgárok házát, amelynek a földszintjén ingyenes szűrővizsgálatokat tartanak majd.

Címzetes főorvosi kitüntetést adtak át

A Semmelweis-nap alkalmából polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át Bükiné Major Andrea védőnő, Fejesné Kállai Gabriella védőnő, Imre Józsefné háziorvosi asszisztens, Katona Enikő fogorvos, Mezőfiné Szabó Zsuzsanna házi gyermekorvosi asszisztens, Németh Gabriele fogorvos, Pálffi Gábor fogorvos, Papp Jánosné Koleszár Renáta fogorvosi asszisztens, Puháné Aranyos Szilvia a Kaposvári Mentőállomás dolgozója, Szabados Petronella Zsófia házi gyermekorvos és Szabó Barna háziorvos. Mózes Gyöngyi háziorvos és ifjabb Pavlovics György házi gyermekorvos az egészségügyi alapellátásban 20 éven keresztül folyamatosan végzett munkájukért címzetes főorvosi címet kaptak.

