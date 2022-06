A nyugdíjasok és a gyerekek örültek a legjobban a felújított parknak. Pihenésre és jó játékra egyaránt alkalmas – állapította meg Bóla Mária, a Fésűs Éva Központi Óvoda vezető-helyettese, aki egy csapat gyerekkel látogatott ki a zöld környezetbe. Rendszeresen sétálnak erre, megnézik a folyót, és az uszodába is gyakran mennek a parkon átvágva. A felújított park szépsége megragadta a 64 éves Faragó Istvánnét is, aki a közelben lakik. Ő a Bartók Béla utca eleji és a Zrínyi utcai belső udvarok szanálását várja nagyon. Szép Tamás, a városrész önkormányzati képviselője a távlati terveket sorolta, hiszen gondolkodnak már terület és a Kapos part egybenyitásában is.

A Donner rehabilitációjára már nem kell várni, mert az utóbbi időszakban nagy lendülettel kezdődött. A donneri plébánia előtti tér felújítása után a Zrínyi könyvtár átépítése is befejeződött, oda a polgárőrség költözik majd. A Jókai liget felújításával együtt összesen 110 millió forintot költöttek erre a három fejlesztésre. A Jókai liget még sohasem volt ilyen szép, mint most, állították a régi lakók. Sétányt alakítottak ki az uszodáig, közvilágítást építettek, hogy biztonságosan lehessen közlekedni. Padokat telepítettek, a régi cserjéket és a balesetveszélyes fákat kivágták.

– Nem állunk meg itt, sorra újulnak meg az utcák és a járdák a városrészben, kiszélesítjük az utakat, szanáljuk a belső udvarokat – mondta a felújított park átadásán Szita Károly polgármester. – A Donner teljes rehabilitációjának összege 2030-ig több mint 10 milliárd forintot tesz majd ki előreláthatóan.

A Jókai liget igazi közösségi hellyé válhat, erősítette meg az a rendezvény is, amelyet az avatásra szerveztek. A Mikrokozmosz Művészeti Alapítvány növendékei adtak műsort, Laci bohóc lufikat hajtogatott a gyerekeknek, és Járfás Rózsa a közeli Tenisz Klubból étellel vendégelte meg a donnerieket.