– Az érdeklődés folyamatosan nő az olyan gépkocsik iránt, amelyek zöld rendszámot kapnak – hangsúlyozta Máté Gergely, a Peugeot és Ford Máté egyik tulajdonosa. – S nem csak akkor értékesítünk többet ezekből, amikor a vásárlók állami támogatást igényelhetnek, hanem más időszakban is. Egyértelmű a trend, 2022-ben várhatóan közel 30 százalékkal több elektromos és plug-in hyb­rid járművet adunk el, illetve rendelnek tőlünk, mint 2021-ben. Siófokon a héten is átadtunk elektromos autót, s a jövő héten is elvisznek egy-egy új gépkocsit. A Balatonbogláron, Siófokon és Dunaújvárosban működő járműkereskedés már csaknem 15 éve foglalkozik elektromos gépkocsik értékesítésével. A szakember szerint különösen népszerűek a tisztán elektromos meghajtású városi SUV-ok. Sok vásárló azért rendel ilyen járművet, mert az első 3-4 évben lényegesen kedvezőbbek az üzemeltetési és karbantartási költségek, mint számos belső égésű motorral szerelt autóknál.

Máté Gergely kiemelte: az elektromos gépkocsiknál az egy kilométerre jutó üzemanyagköltség sokkal alacsonyabb – akár hatoda, hetede –, mint egyes benzines modelleké. S az alkatrészköltségek is számottevően kedvezőbbek a zöld rendszámú autóknál.

– A járművek árában is jelentős változás figyelhető meg – hangsúlyozta. – Egyes elektromos modellek ára néhány éve még csaknem duplája volt a belső égésű gépkocsikénak, ám manapság ugyanazt a teljesítményt, felszereltséget figyelembe véve alig 20–25 százalék az eltérés. S bár a megrendelők a nemzetközi járműpiac ismert nehézségei miatt esetenként hosszas, akár 8–10 hónapos várakozás után juthatnak csak az új gépkocsikhoz, léteznek olyan elektromos autók, amelyeket négy hónapon belül átvehetnek.

A megyei kormányhivatal járási hivatalai 2019-ben 42, 2020-ban 93, 2021-ben 230 zöld rendszámot adtak ki az ügyfeleknek. Parrag-Mandl Annamária sajtóreferens közölte: arra vonatkozóan, hogy mennyi zöld rendszámmal ellátott autó járhatja jelenleg a megye útjait, a kormányhivatal nem rendelkezik pontos információval, hiszen a rendszámkiadás és a tényleges gépjárműhasználat (futás) helye eltérhet.

Turnai Károly, a Kaposvári Parkolási Kft. ügyvezetője közölte: Kaposváron zöld rendszámmal ingyenes a parkolás. A megyeszékhelyen összesen 10 fizetős töltőállomást – köztük két nagy teljesítményűt – üzemeltet a társaság. S ezen kívül több áruháznál is feltölthetik járműveiket a gépkocsivezetők.

Húszmilliárd forintos segítség

– Májusban átlépte az 51 ezret, ezzel 2020 óta két és félszeresére nőtt a zöld rendszámmal ellátott autók száma Magyarországon – közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium kommunikációs főosztálya. – A kormány célja, hogy az ország a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiában foglaltak szerint 2050-re elérje a teljes klímasemlegességet, anélkül, hogy a gazdasági növekedés vagy a jólét veszélybe kerülne.

Tájékoztatásuk szerint a kormány a közlekedési szektor klímabarátabbá válását, az elektromos járművek vásárlását az elmúlt években csaknem 20 milliárd forinttal segítette.

Siófok fizettet

Fontos változás, hogy az idei év tavaszától Siófokon fizetni kell. Március elsejétől a zöld rendszámmal rendelkező vagy a jogszabályi előírások alapján arra jogosult környezetkímélő járművek sem használhatják díjmentesen Siófok fizetőparkolóit – derült ki a város honlapján található tájékoztatóból.