A Nemzeti Tehetség Központ Stipendium Peregrinum (STIPI) ösztöndíjprogramja három éve támogatja azokat a kiváló képességű magyar fiatalokat, akik a világ legrangosabb egyetemein szeretnék megszerezni első külföldi diplomájukat. A már STIPI-vel kint tanuló eddigi 35 ösztöndíjas mellé a mostani pályázaton sikeresen szereplő további 23 diák csatlakozhat szeptembertől. A támogatás átlagos összege az idei pályázaton 10,8 millió forint volt.

– Enélkül esélyem sem lenne, hiszen csak a tandíj 15 millió forint – mondta a siófoki Turányi Vilmos, aki októbertől vegyészmérnöknek tanul a londoni Imperial College-ban. – Nehéz volt bejutni egy elit angliai egyetemre, mert a felvételi követelményrendszer egészen más, mint itthon. A vegyészet rendkívül érdekel, mert elképesztően sok lehetőség rejlik benne, a diploma után elhelyezkedhetek az energiaiparban vagy akár gyógyszeriparban.

A kaposvári Tóth Bálint ősztől a Cambridge-i Egyetemen kezdheti meg a tanulmányait, miután leérettségizett a Táncsics-gimnáziumban matematikaszakon. Informatikus akar lenni. – Kifejezetten nehéz volt bejutni, nagyon sok felkészülés kellett hozzá – mondta a 18 éves fiatalember. – Már várom a tanulmányaimat, mert az informatikában rengeteg a problémamegoldási lehetőség. Kifejezetten a mesterséges intelligencia kutatása, fejlesztése és mindennapi használata érdekel. Az anyagi támogatás mellett sokat számít, hogy a Stipendium Peregrinumban egy közösséghez csatlakozhatok, így segítünk egymásnak és odafigyelünk egymásra.

A program azzal céllal jött létre, hogy a világ legrangosabb egyetemeire felvételt nyert magyar diákok teljes tanulmányi költségeit fedezze, mondta Lantos Krisztina, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője. A világon összesen 26 ezer felsőoktatási intézmény működik, ebből választottak ki 60-at, amelyek között olyanok szerepelnek, mint az Oxfordi, a Cambridge-i Egyetem, a párizsi Sorbonne, a Göteborgi Egyetem vagy a Svájci Műszaki Egyetem. Az idén 152 magyar diák jelentkezett a programra, közülük 48-at hívtak be a pontszámaik alapján egy kiválasztó táborba, ahol instruktorok segítségével vizsgafeladatokat kellett megoldaniuk. A kiválasztáson részt vett Windisch László, az Állami Számvevőszék elnöke, Balog Zoltán református püspök, Miklósa Erika operaénekes vagy Balázs János zongoraművész. A program fővédnöke Novák Katalin köztársasági elnök. A program végén egy háromtagú, egyetemi professzorokból álló tanács döntött. Lantos Krisztina hangsúlyozta, hogy a vidéki középiskolákból érkezőket is igyekeznek ösztönözni, nemcsak a fővárosi elit gimnáziumok tanulóit, ezért fontos, hogy Somogyból is bejutott két diák. Az ő tanulmányaik segítése befektetés a jövőbe, mert ezek a fiatalok hazatérve nemzetközileg is elismert tudást és kapcsolatrendszert hozhatnak Magyarországra.

A Nemzeti Tehetség Központ működteti a Snétberger-programot is, ennek keretében hátrányos helyzetű, különleges zenei tehetségű fiatalok zenei képzését folytatják egy bentlakásos táborban Alsóőrsön. A lezáruló nyári kurzus után szombaton zárókoncertet tartanak Snétberger Ferenc Kossuth-díjas és Liszt Ferenc-díjas gitárművész közreműködésével. A diákok közül van, aki már felvételt nyert a Londoni Királyi Zeneakadémiára. Az idei koncert érdekessége, hogy a kenyai Ghetto Classic szervezet tanulói is részt vesznek rajta, ők hátrányos helyzetű afrikai fiatalok, akik klasszikus zenei képzésben részesülnek.



A kiválasztó táborban instruktorok segítségével vizsgafeladatokat kellett megoldaniuk a jelentkezőknek

Fotó: MW

A huszonhárom sikeresen szereplő diák között kettő somogyi is van