Bár csak szerdán kezdődött újra elfogadhatónak nevezett strandidő, a fonyódi kutyafürdető helyen szinte minden árnyék foglalt volt. Mindenütt lihegő kutyusok hűsöltek. Ki a fa alatt, ki a napokig tartó viharos szélben lehűlt habokban.

– A kutyás strand miatt járunk ide évek óta nyaralni. Két hetet szoktunk itt tölteni a feleségemmel – mondta Norbert Vallkea, az egy éves Tara gazdája, aki Németországból érkezett. Kutyusa már túl volt a szerdai első mártózáson. Néhány árnyékkal arrébb szintén a Balatonnál semmi szokatlant nem jelentő német szó hallatszott.

– Először vagyunk itt, de csodálatos ez a lehetőség, hogy a kutyusainkkal együtt csobbanhatunk. A homokos bejáró a kedvencünk – mondta a Bajorországból érkezett Fritz Hinterheller, aki két egyéves kedvencével és családjával hűsölt a parton. A távolsági versenyt szerdán a németek nyerték, de a magyarok is szívesen vállalják a hosszú utazást kutyáik kedvéért.

– Szegedről jöttünk, ez az első alkalom, hogy itt vagyunk. A kutyusunk eddig nem akart belemenni a Balatonba, talán nagyon lehűlt a víz. Bárkit kérdeztünk, mindenki ezt a strandot ajánlotta, emiatt választottuk Fonyódot a nyaralásunk színhelyéül – tájékoztatott Szabó Ágnes, aki tinilányával és két éves spánieljükkel élvezték a kutyásstrand lehetőségeit: egyelőre a fürdést mellőzve, botot dobálva a kis kedvencnek.

Két örökbefogadott ebbel érkezett Érdről Boros Előd, és párja, Ihrig Zsófia, akik tavaly már felfedezték a lehetőséget és a környéken is sokat kirándultak a kutyusok kedvében járva.

– Még a városnézés is belefér a programok közé, Keszthelyre is elvittük a kutyusokat – mondták.

– Bogláron szoktunk nyaralni, így mivel elég közel van, kézen fekvő, hogy átjövünk ide is a kedvencünkkel. Szívesen fizetünk is érte, hogy együtt fürödhessünk. Itt nagyon közvetlenek egymással a gazdik. Ha a kutyusok felveszik egymással a kontaktot, már mi is szóba elegyedünk egymással, új barátokat szerzünk – mondta Karacs Csaba, aki párjával Debrecenből hozta el hófehér kutyájukat.

–Nagyon tetszik, hogy a kutyák mellett a gazdikra is gondolnak, és büfé, valamint kulturált illemhely is a kényelmünket szolgálja közelítette meg saját elvárásai irányából Nagyné Balogh Krisztina a kutyás strand kínálta lehetőségeket, miközben törölközőbe bugyolálta Yorkshire terrierét.

Idén is fejlesztettek

Nem elég karban tartani, fejleszteni is kell a strandot, hogy a kutyás turisták Fonyódot válasszák, vallják a helyi önkormányzatnál. Ezért minden évben kitalálnak valamit, hogy a kutyások kedvében járjanak.

–Az ország legtávolabbi pontjairól is felkeresik Fonyódot, akik nem szeretnék kihagyni a nyaralásból a kutyáikat. Idén új rámpákkal járunk a kedvükben, amelyekkel megkönnyítjük a kedvencek vízbe jutását a lépcsők mellett – mondta Erdei Barnabás alpolgármester. Kiemelte: a kutyás strandnak nagy szerepe van egyéb programok, például sportesemények lebonyolításában is. Innen indul például a Balaton Átevezés, és a sup versenyeknek is helyet adnak.