Mintegy 30 centiméternyi víz hiányzik a hetesi Pogányvölgyi-víztározóból. A horgásztavat egy Várda felől érkező ér, illetve a dombokról lecsorduló csapadék táplálja. Jó ideje azonban szinte semmi utánpótlást nem kapott a tározó. Pavelka Béla tógondnok érdeklődésünkre elmondta, a tó egyes részein csak 40 centiméter az átlagos vízszint, a meder közepén eléri a 2 métert is. Az ideális azonban az lenne, ha legalább 300 centimétert mérhetnének a legmélyebb részeken is ilyenkor.

– Valójában az alacsony vízszint még nem is jelent akkora problémát, ellenben az algásodás már inkább okoz fejtörést számunkra – hangsúlyozta Pavelka Béla. – Emiatt hetente többször is végigmegyünk motorcsónakkal a tavon és a zöld algát gyakorlatilag a hullám­veréssel „kicsapatjuk” a nádra. Ezáltal tisztul a tó és a felső vízrétegbe friss oxigén jut be – mondta a tógondnok.

Tormási István, a kisgyaláni Tógazda Horgászegyesület titkára lapunknak elmondta, hogy a májusi és a júniusi hevesebb esőzések ugyan feltöltötték a Hársasberki-halastavat, a hetekben tapasztalható rekkenő hőségben azonban naponta egy centiméter víz is elpárolgott és a nádas is magába szívja. Emiatt jelenlen több mint 10 centiméter víz hiányzik a tóból.

– A horgászatban egyelőre nem okoz gondot az alacsonyabb vízszint, a zöld és a kék alga túlburjánzása viszont már nem szép látvány az idelátogató pecások számára – emelte ki Tormási István.

– Ezt a hetet még megvárjuk, és ha esik elegendő csapadék, akkor valamelyest fellégezhetünk, de ha nem, akkor mészhidrátot juttatunk a vízbe. Ez egy bevett eljárás, segíti visszaszorítani az algásodást és kicsit lefertőtleníti a vizet – hangsúlyozta Tormási István.

Az egyesület titkára hozzátette, több tavi kagyló is elhullott már a tóban, halak azonban egyelőre még nem pusztultak el. A Deseda tó vízszintje megfelelő, a Töröcskei tóból is csak pár centiméter víz hiányzik. A meleg miatt természetesen van párolgás, a horgászatot azonban ez nem befolyásolja.



Sekélyebb a víz, de a Balatonon most nincs probléma

Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője megkeresésünkre elmondta, a tógazdaság egyes halnevelő tavait nem tudták feltölteni vízzel, illetve nem éri el az üzemi szintet. A Balatonon még nincs akkora probléma, lehet horgászni a partról, azonban a pecásoknak ajánlott a mélyebb, kikötők és mólok környéki helyeken próbálkozniuk. Nagy Gábor kiemelte, a kánikula elriasztja a halakat, nem szeretnek a sekély vízben lenni. Viszont ha észak felől érkezik szél, és átkeveredik a víz, akkor a kopoltyúsok a déli part felé húzódnak. A horgászati ágazatvezető hozzátette, a kisebb tavakban előfordulhatnak majd oxigénhiányos időszakok, ami miatt több hal is elhullhat. Dékány Andor a kaposvári Húskombinát Horgászegyesület elnöke lapunknak elmondta, tavukból jelenleg mintegy 10 centiméter víz hiányzik, az átlagos mélység 180 centiméter. Hozzátette: a tó táplálása kiváló, ezért amikor más tavakból fél méter víz hiányzik, náluk akkor is legfeljebb csak 20 centiméter.

Mészhidráttal szabnak gátat az algásodásnak