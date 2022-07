Leérett az uborka, de már elültettek ötszáz tövet, hogy nyár végére újra legyen termés a somogysárdi önkormányzat fóliasátrában. – Megkezdtük a paradicsom szedését, van belőle gömbölyű és hosszúkás – mutatta a tenyérnyi terméseket Burcsa Jánosné, aki három éve dolgozik közmunkásként a településen. Hozzátette: volt olyan nap, mikor hat mázsa uborkát szedtek le, paradicsomból is egyre több érik be. Nyolcadik éve foglalkoznak a településen zöldségtermesztéssel Somogysárdon.

– A magasépítésű fóliasátras termesztést az alföldiektől tanultuk el, legalább két méterre vannak felfuttatva a növények és csepegtető öntözés mellett folyamatos szellőztetés és árnyékolófólia is szükséges – mondta el Fentős Zoltán polgármester. Hozzátette: 1200 négyzetméternyi fóliájukban uborkát, paprikát, paradicsomot termesztenek, a 2,5 hektárnyi szabadföldi területeken hagymát, káposztát sütőtököt termeszt tíz közmunkásuk. – A termést helyben értékesítjük a településen élőknek és jut belőle az óvodásainknak tízóraira és uzsonnára, azt tapasztaljuk nagy az érdeklődés a termés iránt – mondta el a polgármester.

Folyamatosan érik az uborka, a tök és a zöldbab ültetvényükön és szedik már fel a vöröshagymát Gigében. Bálint Ildikó, a település polgármestere elmondta: káposztájukat elverte jég, ezért újra kellett palántázniuk, ezekből csak később lesz terményük. – Küzdünk a nagy melegben, naponta kétszer locsolunk, a mezőgazdasági programban kilenc foglalkoztatottunknak biztosítjuk a védőitalt és próbáljuk elkerülni a kánikulás időszakokat – tette hozzá a polgármester. Megjegyezte: a településen élők kedvezményes áron vásárolhatják meg zöldségeket, de készítenek belőle csalamádét is és őrölt fűszerpaprikát.

Segítenek az értékesítésben



A települések többsége helyben próbálja értékesíteni terményeit. A kelevízi önkormányzati boltba hetente érkezik friss szenyéri krumpli, hagyma, uborka, paprika és további önkormányzatok is hozzák terményeiket. – Most az uborkát keresik a legtöbben – mondta el Vargáné Balatincz Krisztina, Kelevíz polgármestere. Hozzátette: a helyiek mellett a környékbeli településekről, például Marcaliból is betérnek hozzájuk a friss terményért, amelyet kedvezően vásárolhatnak meg. Kiemelte: a termények mellett a boltjukban megtalálhatóak saját fonott kosaraik, valamint más települések kézműves portékái.