A Covid miatt 2020 óta nagyon kevés hasonló tanfolyamot sikerült megtartani Kaposváron. A nagy érdeklődést mutatja, hogy néhány nap alatt a jelentkezésekkel betelt a 40 fős létszám.

Ha valaki megmondaná, hogy mi a hirtelen csecsemőhalál oka, talán Nobel-díjat is kapna érte – felelte kérdésünkre Szvitán Gábor kaposvári sürgősségi és mentőorvos, aki az egész Dél-Dunántúlon ment életeket. Pécsen gyermekorvosi kocsin, Kaposváron rohamkocsin dolgozik a mentőszolgálatnál. A Beteg Újszülöttekért Alapítvány szervezet rendezvényén ő mutatta be a szülőknek, mi a teendő hasonló veszélyhelyzetben.

Fotók: Lang Róbert

– A csecsemő-újraélesztési tanfolyamon a lélegeztetést és mellkasi kompressziót tanítjuk és gyakoroltatjuk – mondta a sürgősségi és mentőorvos. – Hazánkban a bölcsőhalál előfordulása mindössze néhány ezrelék az újszülöttek között. Azonban vannak hajlamosító tényezők, amelyek kiválthatják az arra fogékony gyermekeknél.

Fontos a megelőzés, így hasznos az a légzésfigyelő párna, ami megmutatja, hogy minden rendben van-e a kisbabánál. A vizsgálatok kimutatták, hogy a hanyatt fekvésnél sokkal kevesebb a bölcsőhalál. A túl puha matrac, a túl puha ruhaanyagok, plüssmacik az ágyban, sőt az együtt alvás az anyával is kockázatot jelent. A dohányzás, az alkoholfogyasztás, illetve gyógyszerek használata már az anyaméhen belül is befolyásolják a terhességet, de sajnos bármelyik családban megtörténhet a hirtelen csecsemőhalál, még az egészséges életvitelű szülőknél is.

Felelős szülők

Egy fiatal kaposvári házaspár az első sorban foglalt helyet, hogy mindent megfigyelhessen. Minden szülő életében fontos a felkészültség, főleg ha első gyermekről van szó, mondta Oltyán József, akinek a felesége 35 hetes terhes, és már nagyon várják a gyermekük megszületését. Nem tartanak semmitől, de törekednek arra, ha bármilyen probléma történik a gyerekkel, akkor azonnal legyen rá megoldás, ezért jöttek el a tanfolyamra.